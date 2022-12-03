Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальну зимову куртку 2022/23 (фото)

Молода мама зробила акцент на яскравих відтінках.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала вдалий образ для зими 2022/23. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження сходила на прогулянку з однорічним сином Сильвестром у Нью-Йорку. Для виходу на публіку знаменитість обрала доволі яскравий та стильний аутфіт. На молодій мамі була яскраво-рожева кепка, чорні штани та синьо-зелена куртка оверсайз The North Face. Волосся Ратаковскі було розпущене.

Тим часом первісток моделі був одягнутий у яскраво-оранжеву куртку, леопардові лосини та салатову шапочку.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Наразі Емілі Ратаковскі зустрічається з голлівудським ловеласом та коміком Пітом Девідсоном. Нещодавно вона оголосила про розлучення з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, від союзу з яким і виховує однорічного сина. Як відомо, екскоханий моделі часто зраджував їй, зокрема під час вагітності.

Закохані одружилися у лютому 2018 після кількох місяців романтичних стосунків.

[ + – ] Емілі Ратаковскі з колишнім чоловіком Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон сходили разом на сімейну вечерю.

Також Фокус писав про різке схуднення Емілі Ратаковскі на фоні стресу.