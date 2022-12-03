Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальну зимову куртку 2022/23 (фото)
Молода мама зробила акцент на яскравих відтінках.
31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала вдалий образ для зими 2022/23. Про це пише Daily Mail.
Зірка подіумів польсько-єврейського походження сходила на прогулянку з однорічним сином Сильвестром у Нью-Йорку. Для виходу на публіку знаменитість обрала доволі яскравий та стильний аутфіт. На молодій мамі була яскраво-рожева кепка, чорні штани та синьо-зелена куртка оверсайз The North Face. Волосся Ратаковскі було розпущене.
Тим часом первісток моделі був одягнутий у яскраво-оранжеву куртку, леопардові лосини та салатову шапочку.
Наразі Емілі Ратаковскі зустрічається з голлівудським ловеласом та коміком Пітом Девідсоном. Нещодавно вона оголосила про розлучення з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, від союзу з яким і виховує однорічного сина. Як відомо, екскоханий моделі часто зраджував їй, зокрема під час вагітності.
Закохані одружилися у лютому 2018 після кількох місяців романтичних стосунків.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон сходили разом на сімейну вечерю.
Також Фокус писав про різке схуднення Емілі Ратаковскі на фоні стресу.