"Становится серьезнее". Новые подробности отношений Эмили Ратаковски и Пита Дэвидсона

Известный голливудский ловелас с пониманием относится к материнству модели.

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Стали известны новые подробности отношений Эмили Ратаковски и Пита Дэвидсона. Об этом пишет People.

Как рассказывают инсайдеры, близкие к паре, знаменитости наслаждаются временем, проведенным вместе.

"У них все хорошо, и становится даже немного серьезнее. У них есть общая любовь к Восточному побережью и похожие вайбы в характерах и стиле. И с ним всегда то же самое: он действительно заставляет ее смеяться и делает все веселее", — рассказывает источник.

Отметим, что ранее сообщалось, что именно чувство юмора Дэвидсона вызвало интерес у 31-летней супермодели. Тем временем комику понравился ум звезды подиумов.

[ + – ] Пит Дэвидсон Фото: Pete Davidson/Instagram

В частности, инсайдер отмечает, что молодая мама находится "в прекрасном месте".

"Она продолжает встречаться с Питом и наслаждается этим. У них все становится серьезнее. Пит с пониманием относится к тому, что она мама. Это хорошая ситуация для Эм. Им весело без всякого стресса. Пит водит ее на обеды и другие мероприятия", – раскрывает карты источник, добавив, что звездная пара также много времени проводит дома.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном

От предыдущего союза с американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом Эмили Ратаковски воспитывает годовалого сына Сильвестра. О разводе супругов стало известно летом 2022. Как оказалось, экс-возлюбленный модели часто изменял ей, в частности во время беременности.

Напомним, Пита Дэвидсона заметили на выходе из дома Эмили Ратаковски.

Также Фокус писал о резком похудении Эмили Ратаковски на фоне стресса.