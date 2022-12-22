Пит Дэвидсон был замечен на свидании с новой девушкой (фото)

Раньше юмористу активно приписывали роман с моделью Эмили Ратаковски.

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29-летний американский комик Пит Дэвидсон был замечен на свидании с новой девушкой. Об этом пишет Yahoo.

Известного голливудского ловеласа "поймали" папарацци Нью-Йорка, когда он выходил из своего дома в позднее время в компании актрисы Чейз Суи Уондерс. Звездная пара вместе снимается в фильме "Тела, тела, тела", где они и познакомились.

[ + – ] Чейз Суи Уондерс

Ранее их уже замечали во время шопинга в Бруклине и на хоккейном матче.

До этого голливудскому ловеласу приписывали роман с молодой мамой и моделью Эмили Ратаковски, воспитывающей годовалого сына Сильвестра. Пару замечали несколько раз на свиданиях, а инсайдеры сообщали, что отношения знаменитостей становятся все серьезнее.

Впрочем, звезду подиумов недавно заметили на свидании с другим мужчиной, а Дэвидсон все чаще выходит в свет с коллегой по фильму.

[ + – ] Пит Дэвидсон с новой вероятной возлюбленной

Ранее Пит Дэвидсон встречался около девяти месяцев с американской теледивой и бизнесвумен Ким Кардашьян. Однако в августе 2022 года роман звезд закончился.

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что отношения Пита Дэвидсона и Эмили Ратаковски вышли на новый уровень.

Также Фокус писал об отношении Ким Кардашьян к личной жизни Пита Дэвидсона после романа с ней.