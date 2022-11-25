Друг Ким Кардашьян рассказал о ее отношении к новому роману Пита Дэвидсона

Ким знает о новых отношениях своего бывшего.

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42-летняя бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян совершенно не беспокоится по поводу новіх отношений своего бівшего парня, комика Пита Дэвидсона, с моделью и актрисой Эмили Ратаковски. Об этом журналистам рассказал инсайдер из окружения звезды.

"Ким не беспокоят отношения Пита и Эмили, и она знает, что между ней и Питом все кончено. Она просто хочет, чтобы все жили своей лучшей жизнью и были счастливы", – заявил он.

Вместо личной жизни Ким сейчас сконцентрировалась на бизнес-проектах, а также на четырех детях, которым посвящает все свободное время.

Об отношениях Дэвидсона и Ратаковски стало известно несколько недель назад. Сначала пару заметили в о время похода в ресторан, а затем и вовсе застукали обнимающимися. И Пит, и Эмили сейчас одиноки. Шоумен расстался с Кардашьян спустя девять месяцев отношений, а Эмили разводится со своим мужем после измен последнего.

О том, есть ли сейчас у Ким мужчина, неизвестно. Однако не так давно многодетная мать-миллиардерша похвасталась огромным букетом роз, умолчав, о том, кто ей преподнес цветы.

Напомним, с кем в свое время встречался Дэвидсон.