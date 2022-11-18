Ким Кардашьян похвасталась огромным букетом роз (фото)

Кто преподнес цветы, Ким умолчала.

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42-летняя бизнес-вумен, королева Instagram и звезда семейного реалити-шоу Ким Кардашьян сегодня – одна из самых завидных невест. Имея четырех детей, статус миллиардера и ведя роскошную жизнь, она все еще одинока. Но не исключено, что красотка покорила очередное мужское сердце. На своей странице в соцсети Ким похвасталась огромным букетом роскошных роз, которые стоят в большой вазе на столе.

Кардашьян позирует рядом с цветами в сверкающих серебристых брюках, бюсьтгальтере в тон с черными завязками и чокере. Образ завершают остроносые серебристые туфли.

В прямом смысле сияющая Ким улыбается в камеру, а ее волосы распущены и спадают на плечи.

Кто подарил букет, знаменитость не призналась. В подписи к снимкку она опубликовала эмодзи в виде розы, ограничившись этим.

О новых романах Ким на данный момент ничего не известно. Последним ее бойфрендом был комик Пит Дэвидсон, с которым она встречалась девять месяцев. Пара рассталась, но сохранила дружеские отношения. Сейчас Пит встречается с моделью Эмили Ратаковски, и Ким знает об этом. Она не против новых отношений своего экс-возлюбленного.

Недавно мать четырех детей продемонстрировала, что находится в прекрасной форме, опубликовав фото и видео, где запечатлена в очень откровенных бикини.