Ким Кардашьян в миниатюрном бикини похвасталась своей фигурой (фото)

Кардашьян обожает показывать поклонникам в соцсетях свои сексуальные формы.

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Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлюенсер Ким Кардашьян соблазнительно прорекламировала новинки от собственного бренда SKIMS. В своем Instagram-аккаунте 42-летняя знаменитость продемонстрировала подписчикам миниатюрное бикини.

Купальник шоколадного цвета со стразами отлично сидел на ее пышных формах и подчеркивал сексуальность Ким.

Свои волосы она оставила распущенными, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.

[ + – ] Ким Кардашьян Фото: Instagram @kimkardashian

В этой же серии фото Кардашьян примеряла еще одно бикини – такого же фасона, но другого цвета – бежевого и тоже со стразами.

[ + – ] Ким Кардашьян Фото: Instagram @kimkardashian

Вероятно, что после таких фотографий много поклонниц звезды захотят приобрести себе такой купальник.

Напомним, на недавнем гала-вечере концерта LACMA Art+Film Gala в Лос-Анджелесе Ким Кардашьян в который раз наглядно продемонстрировала, что авангардные наряды от Balenciaga можно и нужно носить. Она вышла на красную дорожку в обтягивающем виниловом платье и перчатках.

Также Фокус писал, как Ким Кардашьян экстремально худела для платья Мэрилин Монро. Она похудела на 7,2 кг за три недели, когда поклялась себе, что поместится в платье Монро.