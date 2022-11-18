Кім Кардаш'ян у мініатюрному бікіні похвалилася своєю фігурою (фото)

Кардаш'ян любить показувати шанувальникам у соцмережах свої сексуальні форми.

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Зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлюєнсерка Кім Кардаш'ян спокусливо прорекламувала новинки від власного бренду SKIMS. У своєму Instagram-акаунті 42-річна знаменитість продемонструвала підписникам мініатюрне бікіні.

Купальник шоколадного кольору зі стразами чудово сидів на її пишних формах і акцентував на сексуальності Кім.

Своє волосся вона залишила розпущеним, а в макіяжі віддала перевагу нюдовим відтінкам.

[ + – ] Кім Кардаш'ян Фото: Instagram @kimkardashian

У цій же серії фото Кардаш'ян приміряла ще одне бікіні — такого ж фасону, але іншого кольору — бежевого й теж зі стразами.

[ + – ] Кім Кардаш'ян Фото: Instagram @kimkardashian

Імовірно, після таких фотографій багато прихильниць зірки захочуть придбати собі такий купальник.

Нагадаємо, на нещодавньому гала-вечорі концерту LACMA Art+Film Gala у Лос-Анджелесі Кім Кардаш'ян укотре наочно продемонструвала, що авангардне вбрання від Balenciaga можна й потрібно носити. Вона вийшла на червону доріжку в обтислій вініловій сукні та рукавичках.

Також Фокус писав, як Кім Кардаш'ян екстремально худла для сукні Мерилін Монро. Вона схудла на 7,2 кг за три тижні, коли поклялася собі, що влізе в сукню Монро.