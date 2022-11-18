Кім Кардаш'ян похвалилася величезним букетом троянд (фото)

Хто подарував квіти, Кім не сказала.

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42-річна бізнес-вумен, королева Instagram і зірка сімейного реаліті-шоу Кім Кардаш'ян сьогодні — одна з найзавидніших наречених. Маючи чотирьох дітей, статус мільярдерки та ведучи розкішне життя, вона все ще самотня. Але не виключено, що красуня підкорила чергове чоловіче серце. На своїй сторінці в соцмережі Кім похвалилася величезним букетом розкішних троянд, що стоять у великій вазі на столі.

Кардаш'ян позує поруч із квітами в блискучих сріблястих штанах, бюсьтгальтері в тон із чорними зав'язками та чокері. Образ завершують гостроносі сріблясті туфлі.

У прямому сенсі сяйлива Кім посміхається в камеру, а її волосся розпущене та спадає на плечі.

Хто подарував букет, знаменитість не зізналася. У підписі до знімку вона опублікувала емодзі у вигляді троянди, обмежившись цим.

Про нові романи Кім наразі нічого не відомо. Останнім її бойфрендом був комік Піт Девідсон, із яким вона зустрічалася дев'ять місяців. Пара розлучилася, але зберегла дружні стосунки. Зараз Піт зустрічається з моделлю Емілі Ратаковскі, і Кім знає про це. Вона не проти нових стосунків свого екскоханого.

Нещодавно мати чотирьох дітей продемонструвала, що перебуває в чудовій формі, опублікувавши фото й відео, де зафіксована в дуже відвертих бікіні.