Кім Кардаш'ян відреагувала на новий роман Піта Девідсона

Знаменитість не проти романтичних стосунків свого екскоханого.

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42-річна американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян відреагувала на новий роман свого колишнього бойфренда, коміка Піта Девідсона. Про це пише Hollywood Life.

За словами інсайдерів, знаменитість не проти нових стосунків свого екскоханого з моделлю Емілі Ратаковскі.

"Кім знає Емілі вже деякий час, і вона схвалює їхні стосунки. Вона думає, що це мило, і вона по-справжньому щаслива, що він знайшов того, хто більше підходить йому за швидкістю і на тій самій хвилі, що і він", — ексклюзивно розповідає джерело видання.

Зокрема воно додає, що комік та супермодель живуть в одному місту та близькі за віком. Окрім цього, вони разом працювали над спільними проєктами.

"Вона так само, як і він, глибоко занурена в нью-йоркське життя. Вони знають багато про одних і тих самих людей і перебувають в однакових колах", — додає інсайдер.

[ + – ] Емілі Ратаковскі Фото: emrata

Також відомо, що Кім вважає нову дівчину свого колишнього бойфренда чудовою жінкою та матір'ю. Вона захоплюється тим, яка Ратаковскі працелюбна.

Окрім цього, джерело розкрило те, що Кім Кардаш'ян не привітала свого екскоханого з днем народження 16 листопада 2022. Попри те, що минулий день народження коміка відбувся у маєтку матері Кім, і на ньому були присутні родичі та знайомі американської знаменитості.

[ + – ] Піт Девідсон Фото: petedavidson.93/instagram

"У неї завжди буде до нього лише любов, і вона бажає йому всього найкращого, але вони більше не разом", — додає інсайдер видання.

Нагадаємо, з ким із зіркових жінок ще зустрічався Піт Девідсон.

Також Фокус писав про перші спільні фото Емілі Ратаковскі та Піта Девідсона у мережі, зроблені папараці.