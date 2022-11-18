Ким Кардашьян отреагировала на новый роман Пита Дэвидсона

Знаменитость не против романтических отношений своего экс-возлюбленного.

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42-летняя американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян отреагировала на новый роман своего бывшего бойфренда, комика Пита Дэвидсона. Об этом пишет Hollywood Life.

По словам инсайдеров, знаменитость не против новых отношений своего экс-возлюбленного с моделью Эмили Ратаковски.

"Ким знает Эмили уже некоторое время, и она одобряет их отношения. Она думает, что это мило, и она по-настоящему счастлива, что он нашел того, кто больше подходит ему по скорости и на той же волне, что и он", – эксклюзивно рассказывает источник издания.

В частности, он добавляет, что комик и супермодель живут в одном городе и близки по возрасту. Кроме того, они вместе работали над совместными проектами.

"Она так же, как и он, глубоко погружена в нью-йоркскую жизнь. Они знают много об одних и тех же людях и находятся в одинаковых кругах", — добавляет инсайдер.

[ + – ] Эмили Ратаковски Фото: emrata

Также известно, что Ким считает новую девушку своего бывшего бойфренда великолепной женщиной и матерью. Она увлекается тем, какая Ратаковски трудолюбива.

Кроме этого, источник раскрыл то, что Ким Кардашьян не поздравила своего экс-возлюбленного с днем рождения 16 ноября 2022. Несмотря на то, что прошлый день рождения комика состоялся в имении матери Ким, и на нем присутствовали родственники и знакомые американской знаменитости.

[ + – ] Пит Дэвидсон Фото: petedavidson.93/instagram

"У нее всегда будет к нему только любовь, и она желает ему всего лучшего, но они больше не вместе", — добавляет инсайдер.

Напомним, с кем из звездных женщин еще встречался Пит Дэвидсон.

Также Фокус писал о первых совместных фото Эмили Ратаковски и Пита Дэвидсона в Сети, сделанных папарацци.