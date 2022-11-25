Друг Кім Кардаш'ян розповів про її ставлення до нового роману Піта Девідсона

Кім знає про нові стосунки свого колишнього.

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42-річна бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян зовсім не турбується через нових стосунки свого хлопця, коміка Піта Девідсона, з моделлю й акторкою Емілі Ратаковскі. Про це журналістам розповів інсайдер із оточення зірки.

"Кім не турбують стосунки Піта й Емілі, і вона знає, що між нею та Пітом все скінчено. Вона просто хоче, щоб усі жили своїм найкращим життям і були щасливі", — заявив він.

Замість особистого життя Кім зараз сконцентрувалася на бізнес-проєктах, а також чотирьох дітях, яким присвячує весь вільний час.

Про стосунки Девідсона та Ратаковскі стало відомо кілька тижнів тому. Спочатку пару помітили під час походу в ресторан, а потім взагалі застукали за обіймами. І Піт, і Емілі зараз самотні. Шоумен розлучився з Кардаш'ян через дев'ять місяців стосунків, а Емілі розлучається зі своїм чоловіком після зрад останнього.

Про те, чи є зараз у Кім чоловік, невідомо. Однак нещодавно багатодітна мати-мільярдерка похвалилася величезним букетом троянд, промовчивши про те, хто їй подарував квіти.

Нагадаємо, з ким свого часу зустрічався Девідсон.