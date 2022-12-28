Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон расстались

О романе звездной пары стало известно в ноябре 2022.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски и комик Пит Дэвидсон разошлись. Об этом пишет Page Six.

Сообщается, что знаменитости остались друзьями.

О романе звезды подиумов и известного голливудского ловеласа стало известно в ноябре 2022 года. Пару несколько раз замечали на свиданиях, а инсайдеры западных таблоидов рассказывали, что Ратаковски покорило чувство юмора Дэвидсона. Тем временем комику понравился разум молодой мамы.

В частности, они посетили вместе семейный ужин на День благодарения.

[ + – ] Эмили Ратаковски Фото: emrata

Впрочем, уже в декабре 2022 Пита Дэвидсона стали замечать на частных встречах с его коллегой по фильму "Тела, тела, тела" Чейз Суи Уондерс. А Эмили Ратаковски начала ходить на свидание с разными мужчинами, чем спровоцировала слухи о расставании с комиком.

[ + – ] Пит Дэвидсон Фото: petedavidson.93/instagram

31-летняя модель польско-еврейского происхождения воспитывает годовалого сына Сильвестра от союза с американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, с которым разошлась летом 2022 из-за многочисленных измен мужа. Звездная пара поженилась в 2018 году после нескольких месяцев отношений.

Напомним, Пит Дэвидсон был замечен на свидании с другой девушкой.

Также Фокус писал обо всех звездных спутницах Пита Дэвидсона.