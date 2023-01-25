Пита Дэвидсона застали за поцелуями с актрисой Чейз Суи Уондерс (фото)

Молодые люди уже не первый раз появляются вместе на публике.

Related video

29-летнего американского комика Пита Дэвидсона и 26-летнюю актрису Чейз Суи Уондерс заметили на тропическом пляже на Гавайях. Об этом пишет The Mirror.

Дэвидсон и Суи Уондерс сыграли бойфренда и девушку в триллере "Тела Тела Тела", после чего между ними начались отношения. В конце января они отправились в первое совместное путешествие на Гавайи. На пляже папарацци удалось застать актеров за поцелуями. Пит Дэвидсон и Чейз Суи Уондерс позировали на лежаках и в купальниках.

Актрису и комика начали подозревать в том, что отношения между ними еще в декабре.

В начале января шоумена заметили в ресторане Baba's Pierogies в Бруклине (Нью-Йорк) с актрисой Чейз Суи Уондерс.

В декабре их видели возле квартиры Пита в Нью-Йорке, а также во время посещения хоккейного матча "Нью-Йорк Рейнджерс" против "Торонто Мэйпл Лифс". Кроме того, они вместе посетили магазин Whole Foods в Бруклине и весело болтали друг с другом на кассе.

Напомним, Пит Дэвидсон уже успел закрутить романы с Арианой Гранде, Каей Гербер, Ким Кардашьян и Эмили Ратаковски.

Также Фокус писал, что Пит Дэвидсон и Эмили Ратаковски расстались после нескольких месяцев отношений.