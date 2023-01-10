Пит Дэвидсон сходил в ресторан с актрисой Чейз Суи Уондерс

Пара уже не первый раз появляется на публике вместе.

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29-летний американский комик Пит Дэвидсон, личная жизнь которого бьет фонтаном, недолго страдал от расставания с Ким Кардашьян и Эмили Ратаковски. Молодого человека уже заметили в компании новой пассии. Шоумена заметили в ресторане Baba's Pierogies в Бруклине (Нью-Йорк) с актрисой Чейз Суи Уондерс, пишет TMZ.

Пара ждала свой заказ, и Чейз обнимала Пита за шею, пока он показывал ей что-то на своем телефоне.

По словам посетителей ресторана, комик и актриса поцеловались, а из заведения уехали на одной машине. При этом представитель Дэвидсона говорил, что Пит и Чейз просто "большие друзья".

Молодые люди уже не первый раз появляются вместе на публике. В декабре их видели возле квартиры Пита в Нью-Йорке, а также во время посещения хоккейного матча "Нью-Йорк Рейнджерс" против "Торонто Мэйпл Лифс". Кроме того, они вместе посетили магазин Whole Foods в Бруклине и весело болтали друг с другом на кассе.

[ + – ] Чейз Суи Уондерс

Дэвидсон и Суи Уондерс сыграли бойфренда и девушку в триллере "Тела Тела Тела", премьера которого состоялась на фестивале South by Southwest, прежде чем попасть в кинотеатры в августе.

Чейз – уроженка Детройта, выпускница Гарварда, автор статей для престижного юмористического издания колледжа The Harvard Lampoon. Она снялась в фильме Нила ЛаБута "Внезапно" в начале этого года, а еще в марте ее впервые заметили со звездой "Ривердейла" Чарльзом Мелтоном. Какие отношения у них сейчас, неизвестно.

Напомним, Пит Дэвидсон и Эмили Ратаковски расстались после нескольких месяцев отношений.