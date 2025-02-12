Піт Девідсон витратив понад $200 тисяч на видалення татуювань: який він має вигляд тепер

З вересня минулого року Піт веде абсолютно тверезий спосіб життя, а перші татуювання почав видаляти ще 2020 року.

Related video

Піт Девідсон, 31-річний американський актор і комік, знявся в новій рекламній кампанії, кадри якої розмістив у себе в сторіс Instagram і вперше продемонстрував результати зусиль з видалення татуювань. Їх у нього на тілі було понад 200, пише Daily Mail.

Колишній бойфренд Кім Кардаш'ян позує без сорочки, демонструючи практично чистий торс і руки, а також у майці та трусах, показуючи, що і на ногах у нього значно менше малюнків.

У бесіді зі своїм другом і ексколегою по Saturday Night Live Сетом Мейерсом в одному з випусків Late Night він розповів, що почав тривалий і дорогий процес стирання чорнила на руках понад чотири роки тому. Піт витратив понад $200 тисяч на численні сеанси лазерного видалення татуювань. Він хоче повністю очистити тіло від малюнків до свого 40-річчя.

Фото: Скриншот

Девідсон пояснив, що для кожного татуювання потрібно кілька візитів із перервою в кілька тижнів між ними для процесу загоєння.

"Це як мінімум сім візитів. І якщо це чорно-біле татуювання, це трохи простіше. Але якщо це кольорове татуювання, це займе цілу вічність", — зазначив комік.

Коли Мейерс запитав, чи є якесь конкретне татуювання на тілі, якого він був би радий позбутися, комік сказав, що він хотів би видалити "все".

"Ну, я прийняв багато таких рішень, коли, знаєте, до реабілітації. Тому я зробив найбезглуздіші татуювання... У мене є колекція мультфільмів, які курять косяк", – пояснив чоловік. Він сказав, що там, наприклад, була одна з Маппетів разом із "совою Тутсі Поп", що, за його словами, було "дивно, тому що я був недостатньо дорослим, щоб зніматися в цій рекламі".

З вересня минулого року Девідсон зав'язав з алкоголем і відтоді погладшав на дев'ять кілограмів. Процес видалення татуювань він описує як "досить жахливий" і закликав інших людей добре подумати, перш ніж щось робити зі своїм тілом.

Зараз Піт насолоджується тверезим життям і новим собою.

"У нього справи йдуть дійсно добре. Усе рухається в правильному напрямку, і він отримує фантастичні відгуки про фільм", — сказало джерело про актора, який знімається в новій картині "Людина-собака".

Раніше Фокус писав, що Піт Девідсон і Чейз Суї Вондерс врізалися на машині в будинок у Беверлі-Гіллз.