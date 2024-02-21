Бойфренд Меган Фокс показал жуткое новое тату, которое набивал 78 часов

Забивать татуировки рэперу мастер начала в середине декабря. MGK постоянно посещал ее частную студию в Лос-Анджелесе четыре дня в неделю на тринадцати шестичасовых сессиях..

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33-летний рэпер Колсон Бэйкер, он же Machine Gun Kelly, бойфренд актрисы Меган Фокс показал на своей странице в Instagram результат своих визитов в тату-салон. Он забил 83 татуировки на груди, плечах, руках и спине в полностью черный цвет. Чтобы проделать всю эту работу, мастеру понадобилось 44 иголки.

Черные чернила покрывают верхнюю часть его тела, а некоторые из его оригинальных татуировок все еще можно увидеть сквозь промежутки между панелями на его руках и внутри символа креста на его груди.

"Только для духовных целей", — подписал он снимок.

Колсон скрыл свои тату под черным цветом Фото: Instagram machinegunkelly

Его татуировщица Рокс рассказала TMZ, что рок-звезда провел "духовную консультацию", прежде чем погрузиться в процесс. По ее словам, старые татуировки "больше не резонируют с его нынешним мышлением" и выглядят "хаотично".

Процесс Рокс назвала довольно сложным. Она подчеркнула, что Machine Gun Kelly оказался "самым трудным клиентом, который у нее когда-либо был".

Забивать татуировки рэперу мастер начала в середине декабря. MGK постоянно посещал ее частную студию в Лос-Анджелесе четыре дня в неделю на тринадцати шестичасовых сессиях. Художнице еще есть над чем поработать над музыкантом. Рокс добавила, что этот проект является "одним из крупнейших, которые она сделала за такое короткое время".

Она поделилась фото Колсона у себя в соцсети.

"Нарисовала немного искусства с @machinegunkelly. Никогда не встречала более крутого", – подписала она.

"Спасибо за радость и боль", – написал ей в комментариях музыкант.

Меган Фокс, невеста Бэйкера, тоже увлеклась татуировками. Во время недавнего выхода на публику она удивила всех тем, что ее левая рука от плеча до запястья была полностью разрисована тату-мастером.

Ранее Фокус писал, что Меган Фокс сравнила себя с секс-игрушкой и попала в скандал.