Бойфренд Меган Фокс показав моторошне нове тату, яке набивав 78 годин

Забивати татуювання реперу майстриня почала в середині грудня. MGK постійно відвідував її приватну студію в Лос-Анджелесі чотири дні на тиждень на тринадцяти шестигодинних сесіях.

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33-річний репер Колсон Бейкер, він же Machine Gun Kelly, бойфренд акторки Меган Фокс показав на своїй сторінці в Instagram результат своїх візитів у тату-салон. Він забив 83 татуювання на грудях, плечах, руках і спині в повністю чорний колір. Щоб виконати всю цю роботу, майстру знадобилося 44 голки.

Чорне чорнило покриває верхню частину його тіла, а деякі з його оригінальних татуювань все ще можна побачити крізь проміжки між панелями на його руках і всередині символу хреста на його грудях.

"Тільки для духовних цілей", — підписав він знімок.

Колсон приховав свої тату під чорним кольором Фото: Instagram machinegunkelly

Його татуювальниця Рокс розповіла TMZ, що рок-зірка провів "духовну консультацію", перш ніж зануритися в процес. За її словами, старі татуювання "більше не резонують з його нинішнім мисленням" і мають "хаотичний" вигляд.

Процес Рокс назвала досить складним. Вона підкреслила, що Machine Gun Kelly виявився "найважчим клієнтом, який у неї коли-небудь був".

Забивати татуювання реперу майстриня почала в середині грудня. MGK постійно відвідував її приватну студію в Лос-Анджелесі чотири дні на тиждень на тринадцяти шестигодинних сесіях. Художниці ще є над чим попрацювати над музикантом. Рокс додала, що цей проєкт є "одним із найбільших, які вона зробила за такий короткий час".

Вона поділилася фото Колсона у себе в соцмережі.

"Намалювала трохи мистецтва з @machinegunkelly. Ніколи не зустрічала більш крутого", — підписала вона.

"Дякую за радість і біль", — написав їй у коментарях музикант.

Меган Фокс, наречена Бейкера, теж захопилася татуюваннями. Під час недавнього виходу на публіку вона здивувала всіх тим, що її ліва рука від плеча до зап'ястя була повністю розмальована тату-майстром.

Раніше Фокус писав, що Меган Фокс порівняла себе з секс-іграшкою і потрапила в скандал.