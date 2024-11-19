Лікар з Нігерії створив найбільший у світі малюнок: що на ньому зображено

На створення малюнку на величезному полотні на стадіоні на 5000 місць знадобилось кілька днів.

Нігерійський лікар Фола Девід-Толарама створив на полі стадіону "Моболаджі Джонсон Арена" в Лагосі найбільший у світі малюнок, виконаний однією людиною. Про це повідомила Книга рекордів Гіннеса.

"Гігантський витвір мистецтва Фоли Давид-Толарам, створений на полі стадіону "Моболаджі Джонсон Арена" в Лагосі, — це любовний лист до рідної країни, що зображає її різноманітну культуру", — йдеться у повідомленні.

Площа малюнку складає 1004,7 м², що дорівнює розміру майже чотирьох тенісних кортів.

Малюнок Фоли Девіда-Толарами Фото: Офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса

Фолі наразі 31 рік і, за його словами, малюнок — це карта Нігерії, на якій зображені різні культури.

"Нігерія — багатокультурна країна. Я хотів створити щось, що говорило б про це, і дати людям можливість відсвяткувати свою культуру. Перед тим, як приступити до створення цього малюнку, я здійснив подорож по своїй країні, щоб особисто познайомитися з цими різними культурами, і саме цей досвід я приніс на стадіон, щоб створити цей малюнок", — розповів Фола.

Він уточнив, що сам малюнок називається "Єдність різноманіття".

Фола Девід-Толарама Фото: Офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса

31-річний чоловік створив малюнок, використовуючи водостійкі маркери на величезному полотні на стадіоні на 5000 місць протягом декількох днів.

Новий найбільший у світі малюнок зображує гігантську карту Нігерії із зображеннями різних народів та культурною іконографією регіонів країни.

Фола, чиї роботи виставлялися по всьому світу, сказав, що хотів спробувати цим рекордом розширити межі своїх можливостей як художника.

"Володіння титулом Книги рекордів Гіннеса — це абсолютно неймовірно. Я виріс, читаючи про світові рекорди, і ніколи не думав, що стану рекордсменом. Я все ще намагаюся пережити емоції від усього цього, але я відчуваю велику честь, я відчуваю себе особливим, і я відчуваю себе офіційно дивовижним", — наголосив Фола.

Малюнок Фоли Девіда-Толарами Фото: Офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса

Нагадаємо, чоловік знайшов у гаражі "смішні" малюнки, які виявилися шедеврами за 24 тисячі євро.