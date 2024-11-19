Врач из Нигерии создал самый большой в мире рисунок: что на нем изображено

На создание рисунка на огромном полотне на стадионе на 5000 мест понадобилось несколько дней.

Нигерийский врач Фола Дэвид-Толарама создал на поле стадиона "Моболаджи Джонсон Арена" в Лагосе самый большой в мире рисунок, выполненный одним человеком. Об этом сообщила Книга рекордов Гиннеса.

"Гигантское произведение искусства Фолы Давид-Толарам, созданное на поле стадиона "Моболаджи Джонсон Арена" в Лагосе, — это любовное письмо к родной стране, изображающее ее разнообразную культуру", — говорится в сообщении.

Площадь рисунка составляет 1004,7 м², что равно размеру почти четырех теннисных кортов.

Рисунок Фолы Дэвида Толарамы Фото: официальный сайт Книги рекордов Гиннеса

Фоли сейчас 31 год и, по его словам, рисунок — это карта Нигерии, на которой изображены различные культуры.

"Нигерия — многокультурная страна. Я хотел создать что-то, что говорило бы об этом, и дать людям возможность отпраздновать свою культуру. Перед тем, как приступить к созданию этого рисунка, я совершил путешествие по своей стране, чтобы лично познакомиться с этими различными культурами, и именно этот опыт я принес на стадион, чтобы создать этот рисунок", — рассказал Фола.

Он уточнил, что сам рисунок называется "Единство многообразия".

Фола Дэвид-Толарама Фото: официальный сайт Книги рекордов Гиннеса

31-летний мужчина создал рисунок, используя водостойкие маркеры на огромном полотне на стадионе на 5000 мест в течение нескольких дней.

Новый крупнейший в мире рисунок изображает гигантскую карту Нигерии с изображениями разных народов и культурной иконографией регионов страны.

Фола, чьи работы выставлялись по всему миру, сказал, что хотел попробовать этим рекордом расширить границы своих возможностей как художника.

"Обладание титулом Книги рекордов Гиннеса — это совершенно невероятно. Я вырос, читая о мировых рекордах, и никогда не думал, что стану рекордсменом. Я все еще пытаюсь пережить эмоции от всего этого, но я чувствую большую честь, я чувствую себя особенным, и я чувствую себя официально удивительным", — подчеркнул Фола.

Рисунок Фолы Дэвида Толарамы Фото: официальный сайт Книги рекордов Гиннеса

Напомним, мужчина нашел в гараже "смешные" рисунки, которые оказались шедеврами за 24 тысячи евро.