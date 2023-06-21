Жених Меган Фокс позволил 13-летней дочери сделать ему татуировку (фото)

Девочка сделала памятную татуировку музыканту.

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33-летний музыкант Колсон Бейкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, добавил новую татуировку на свое тело благодаря своей дочери-подростку Кэйси. Соответствующее фото он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Моя дочь сказала, что у нее летние каникулы, и мы оказались на Hellfest", — написал музыкант под фотографией, на которой 13-летняя девочка делает ему татуировку на предплечье за кулисами музыкального фестиваля.

Machine Gun Kelly также добавил несколько снимков из своей поездки с Кейси, в том числе фото, на котором он держит за руку свою дочь, пока он дремлет.

Колсон Бейкер с дочерью Кэйси Фото: Instagram machinegunkelly

Колсон Бейкер также опубликовал фотографию своего субботнего выступления в Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане. Дуэт папы и дочери продемонстрировал полностью черные образы. Музыкант был одет в черный комбинезон, корсет и укороченную кожаную мотоциклетную куртку. Кейси также надела корсет с прозрачными вставками, юбку и армейские ботинки на платформе.

Колсон Бейкер с дочерью Кэйси Фото: Instagram machinegunkelly

В октябре 2022 года рэпер взял Кейси в свой первый европейский тур для продвижения своего альбома "Mainstream Sellout". Также Колсон несколько раз выходил на красную дорожку в компании подростка, которую он воспитывает с бывшей Эммой Кэннон.

Ранее Фокус писал, что Меган Фокс поддержала Machine Gun Kelly на концерте в Германии.