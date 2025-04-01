100-150 тисяч за вагітність ще у школі: що вигадав Кремль для відновлення населення

Російським школяркам пропонують великі суми допомоги через вагітність. Таку ініціативу вже підтримали у кількох регіонах, чиновники одночасно кажуть про відсутність заклику народжувати до 18 років та рекомендації підвищувати народжуваність.

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Про нову ухвалу уряду Кемеровської області 1 квітня повідомили у російському РБК.

Спеціальна підтримка діє з 1 січня 2025 року. На неї можуть розраховувати місцеві школярки й студентки, які стали на облік через вагітність. Сума одноразової виплати — 100 тисяч рублів. Також за неповнолітніх зможуть отримати гроші їхні законні представники на підставі довіреності.

Аналогічну допомогу вже запровадили у Карелії, Хабаровському краї, Орловській та Брянській областях. При цьому голова комітету Держдуми із захисту сім'ї, питань батьківства, материнства та дитинства Ніна Останіна закликала не підштовхувати неповнолітніх народжувати дітей і назвала такий захід "вимушеним". Вона підкреслила, що уряд не заохочує школярок вагітніти.

У ТАСС уточнили, що виплату у Кемеровській області зможуть отримати ті, хто навчається у школах, закладах середньої спеціальної освіти (коледжі й технікуми), вишах (університети й інститути).

Гроші виплачуватимуть росіянкам, які завагітніли з початку цього року. Звертатись за допомогою можна після того, як термін вагітності досягає позначки у 22 тижні. Тим, хто вже отримав підтримку в іншому регіоні, відмовлятимуть.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що аналогічний указ ґрунтується на рекомендаціях Мінпраці щодо підвищення народжуваності. З його слів, норму ухвалили понад 40 регіонів РФ.

У Брянській області вагітним школяркам пропонують більшу допомогу — 150 тисяч рублів.

Нагадаємо, вірусолог Віктор Зуєв порадив росіянам носити медичні маски. Він повідомив, що у країні-агресорці фіксують спалах невідомого вірусу, який викликає кашель з кров’ю.

РФ примусово мобілізує жителів тимчасово окупованих територій України. У МЗС висловили рішучий протест, наголосивши, що країна-агресорка порушує Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.