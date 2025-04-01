100-150 тысяч за беременность еще в школе: что придумал Кремль для восстановления населения

Российским школьницам предлагают большие суммы помощи из-за беременности. Такую инициативу уже поддержали в нескольких регионах, чиновники одновременно говорят об отсутствии призыва рожать до 18 лет и рекомендации повышать рождаемость.

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О новом постановлении правительства Кемеровской области 1 апреля сообщили в российском РБК.

Специальная поддержка действует с 1 января 2025 года. На нее могут рассчитывать местные школьницы и студентки, которые стали на учет из-за беременности. Сумма единовременной выплаты — 100 тысяч рублей. Также за несовершеннолетних смогут получить деньги их законные представители на основании доверенности.

Аналогичную помощь уже ввели в Карелии, Хабаровском крае, Орловской и Брянской областях. При этом председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала не подталкивать несовершеннолетних рожать детей и назвала такую меру "вынужденной". Она подчеркнула, что правительство не поощряет школьниц беременеть.

В ТАСС уточнили, что выплату в Кемеровской области смогут получить те, кто учится в школах, учреждениях среднего специального образования (колледжи и техникумы), вузах (университеты и институты).

Деньги будут выплачивать россиянкам, которые забеременели с начала этого года. Обращаться за помощью можно после того, как срок беременности достигает отметки в 22 недели. Тем, кто уже получил поддержку в другом регионе, будут отказывать.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что аналогичный указ основывается на рекомендациях Минтруда по повышению рождаемости. По его словам, норму приняли более 40 регионов РФ.

В Брянской области беременным школьницам предлагают большую помощь — 150 тысяч рублей.

Напомним, вирусолог Виктор Зуев посоветовал россиянам носить медицинские маски. Он сообщил, что в стране-агрессоре фиксируют вспышку неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью.

РФ принудительно мобилизует жителей временно оккупированных территорий Украины. В МИД выразили решительный протест, подчеркнув, что страна-агрессор нарушает Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.