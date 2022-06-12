Девід Бекхем влаштував своїй доньці казкові вихідні у Венеції

Знаменитий футболіст зараз перебуває в Італії разом зі своєю сім'єю

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47-річний Девід Бекхем завжди говорив, що дуже любить своїх дітей і проводить з ними багато часу. Але цими вихідними він приділив цілий день своїй 10-річній доньці Гарпер. Про це пише Daily Mail.

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Вони разом вирушили до Венеції та покаталися на гондолі. У мережі прогулянку Девіда та Гарпер вже назвали "ідеальним днем батька та дочки".

[ + – ] Девід Бекхем та Гарпер Бекхем Фото: Backgrid

На фото, які з'явилися в мережі, Девід допомагає дочці сісти у гондолу, показує їй визначні пам'ятки та обіймає.

Судячи з того, як Гарпер захоплено дивилася на всі боки, поїздка їй дуже сподобалася.

Девід навіть зробив кілька селфі на згадку, але поки що на його сторінках у соцмережах вони не з'явилися.

Натомість Вікторія Бекхем опублікувала знімки їхнього нового сімейного улюбленця — цуценя, на ім'я Сімба Бекхем.

[ + – ] Новий член сім'ї Бекхемів — щеня Сімба Фото: Instagram victoriabeckham [ + – ] Новий член сім'ї Бекхемів — щеня Сімба Фото: Instagram victoriabeckham

Днями в інтерв'ю Девід розповів, що дуже любить своїх дітей і в кожному з них він бачить "частинку себе".

"Ромео — впертий, як і я, Гарпер — дуже добра, у Брукліна м'який характер і він дуже дбайливий, а Круз — він кумедний. Вікторія завжди говорила, що смішний і кумедний, але в це ніхто не вірив, тож Круз — точно як я", — зізнався футболіст.

Нагадаємо, 12 травня Девід Бекхем поділився кумедним відео із донькою Гарпер. А потім вони з Вікторією взяли участь у святкуванні Платинового ювілею королеви Єлизавети та розповіли про правила відвідування прийомів у палаці.