Мамина гордість. Син Вікторії Бекхем знявся в новій рекламі Yves Saint Laurent

Дружина Девіда Бекхема дуже пишається їхнім середнім сином Ромео.

19-річний Ромео Бекхем, окрім успіхів у спорті, будує модельну кар'єру. Нещодавно він знявся в рекламній кампанії паризького будинку високої моди Yves Saint Laurent. Про цю важливу подію Вікторія Бекхем розповіла у своєму Instagram.

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На відео 19-річний Ромео має дуже гламурний вигляд. Він позує в хутряній куртці на голе тіло. На нігтях у нього лак кольору металік, а на шиї перлинні нитки з масивною прикрасою, схожою на хрест.

"Пишаюся тобою", — підписала Вікторія Бекхем відеоролик.

Друзі та шанувальники колишньої "перчинки" теж оцінили кліп. Дівчина Ромео Міа Реган залишила під відео серце, те саме зробив креативний директор YSL Ентоні Ваккарелло.

Один із фанатів Вікторії Бекхем написав, що Ромео дуже схожий на маму, а інший похвалив його зовнішність, назвавши "красенем".

Хтось із шанувальників також відзначив схожість Ромео з його знаменитим батьком, колишнім футболістом Девідом Бекхемом.

Нагадаємо, у Девіда та Вікторії Бекхем четверо дітей — 23-річний Бруклін Бекхем, 19-річний Ромео Бекхем, 17-річний Круз Бекхем і 10-річна Гарпер Бекхем. Кожною своєю дитиною вони захоплюються та пишаються.

Нещодавно Фокус розповідав, що Девід Бекхем влаштував казкові вихідні своїй дочці, Гарпер, у Венеції, де вони разом покаталися на гондолі, а також відвідали театр. 10-річна дівчинка мала зовсім дорослий вигляд, приміряючи бальну сукню від Zimmermann за 1600 фунтів стерлінгів. Девід вибрав для появи чорний класичний костюм.

Фокус раніше писав про те, що старший син Вікторії та Девіда Бекхема, 23-річний Бруклін Бекхем, одружився з дочкою американського мільярдера Ніколою Пельтц. Весілля відбулося в маєтку батьків нареченої, куди запросили зіркових друзів і близьких сім'ї. Замість подарунків молодята наполягали на тому, щоб гості перерахували кошти у фонд, який допомагає Україні.

Найобговорюванішим нарядом вечора була сукня Вікторії Бекхем, яку вона пошила за кілька днів до вечірки в лондонському ательє свого бренду. Мама нареченого сяяла в наряді з шовку сталевого кольору, який вона вигадала сама. На створення пішло п'ять днів.