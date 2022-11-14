Ромео Бекхэм намекнул на свои новые отношения (фото)

Летом парень разошелся с возлюбленной после трех лет романа.

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20-летний профессиональный футболист Ромео Бекхэм спровоцировал слухи о своем новом романе. В сторис на Instagram-странице с 3,6 млн подписчиков он поделился загадочным фото.

Сын Виктории и Дэвида Бекхэма опубликовал снимок в зеркале с тайной незнакомкой. На фото она целует спортсмена в щеку. Средний сын звездных супругов никак не прокомментировал фото и не назвал свою вероятную новую девушку.

Впрочем, летом 2022 стало известно, что Ромео закончил трехлетний роман с моделью Мией Реган. Как известно, причиной разрыва стало расстояние, ведь девушка активно строит карьеру в Великобритании, а 20-летний спортсмен играет на позиции нападающего клуба MLS Next Pro "Интер Майами II", поэтому большинство времени проводит на территории США.

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Старший брат футболиста Бруклин Бекхэм также перебрался в Штаты после того, как в апреле 2022 узаконил свои отношения с американской актрисой Николой Пельтц. Теперь первенец Бекхэмов практически не появляется на важных семейных ивентах, в частности он пропустил дни рождения родителей весной 2022.

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Напомним, Ромео Бекхэм разошелся с девушкой после трех лет отношений.

Также Фокус писал о поддержке бывшей девушки среднего сына Викторией Бекхэм.