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Стиль жизни

Ромео Бекхэм намекнул на свои новые отношения (фото)

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Фото: Instagram romeobeckham | Ромео Бекхэм

Летом парень разошелся с возлюбленной после трех лет романа.

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20-летний профессиональный футболист Ромео Бекхэм спровоцировал слухи о своем новом романе. В сторис на Instagram-странице с 3,6 млн подписчиков он поделился загадочным фото.

Сын Виктории и Дэвида Бекхэма опубликовал снимок в зеркале с тайной незнакомкой. На фото она целует спортсмена в щеку. Средний сын звездных супругов никак не прокомментировал фото и не назвал свою вероятную новую девушку.

Впрочем, летом 2022 стало известно, что Ромео закончил трехлетний роман с моделью Мией Реган. Как известно, причиной разрыва стало расстояние, ведь девушка активно строит карьеру в Великобритании, а 20-летний спортсмен играет на позиции нападающего клуба MLS Next Pro "Интер Майами II", поэтому большинство времени проводит на территории США.

Ромео Бекхэм заинтриговал фанатов Fullscreen
Ромео Бекхэм заинтриговал фанатов

Старший брат футболиста Бруклин Бекхэм также перебрался в Штаты после того, как в апреле 2022 узаконил свои отношения с американской актрисой Николой Пельтц. Теперь первенец Бекхэмов практически не появляется на важных семейных ивентах, в частности он пропустил дни рождения родителей весной 2022.

Ромео Бекхэм

Напомним, Ромео Бекхэм разошелся с девушкой после трех лет отношений.

Также Фокус писал о поддержке бывшей девушки среднего сына Викторией Бекхэм.