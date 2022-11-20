Ромео Бекхэм и Миа Реган снова сошлись (фото)

Летом пара объявила о своем расставании после трех лет отношений.

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20-летний профессиональный футболист Ромео Бекхэм помирился со своей бывшей девушкой Мией Реган. Об этом пишет Daily Мail.

Накануне средний сын звездных супругов Бекхэм поделился несколько фото экс-возлюбленной в сторис, в которых поздравил девушку с днем рождения. Кроме того, спортсмен сделал репост их общей фотографии с вечеринки.

"Праздничные поцелуи от Симби", — подписал один из кадров Ромео Бекхэм.

В июле 2022 стало известно о расставании профессионального спортсмена и британской модели. Причиной стало расстояние, ведь Ромео активно строит футбольную карьеру в Майами, а его возлюбленная — в модельной отрасли Великобритании.

При этом инсайдеры сообщали о серьезных намерениях сына Виктории и Дэвида Бекхэма. Влюбленные планировали съехаться и в ближайшем будущем сыграть свадьбу, как это сделал в апреле 2022 старший брат Ромео Бруклин. Он женился на американской актрисе Николе Пельтц и переехал жить в США, редко посещая важные семейные события.

[ + – ] Миа Реган

Напомним, Ромео Бекхэм намекнул на свои новые отношения, опубликовав снимок с таинственной незнакомкой.

Также Фокус писал о расставании летом 2022 Ромео Бекхэма и Мии Реган.