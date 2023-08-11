Син Бекхема повторив модний експеримент свого батька (фото)

Як і його батько, Ромео Бекхем грає у футбол і шукає свій стиль у моді.

Related video

20-річний син колишнього футболіста Девіда Бекхема, Ромео, не тільки пішов стопами батька, ставши нападником професійного англійського футбольного клубу "Брентфорд Б.", а й копіює його модні образи. В історіях на Facebook Девід поділився знімком, на якому показав, що його син зробив таку саму стрижку, як колись була в нього, і вибрив дві смужки на брові.

"Гарний вигляд маєш, Ромео", — підписав кадр Девід, поставивши для порівняння своє архівне фото.

Фото: David Beckham/Facebook

До того як підписати контракт із "Брентфордом", Ромео був півзахисником американського клубу "Інтер Маямі", яким володіє його батько. Останній вирішив, що досвід виступів в Англії посприяє прогресу сина. До речі, одним з одноклубників Бекхема-молодшого став українець Єгор Ярмолюк.

Але повернемося до моди. Раніше Бекхем зізнавався, що йому подобається голена голова.

"Я завжди любив голену голову, тому що це було легко. З нею нічого не потрібно було робити, тому мені сподобалася ця зачіска".

Він також додав, що бачить, як змінився його стиль:

"Зараз я озираюся назад і не впевнений, але я завжди відчував, що завжди ношу правильний одяг у той час. Я просто любив моду. Я любив носити різні речі, різний одяг тощо".

Раніше Фокус писав, що спливли нові подробиці сварки герцогів Сассекських і сім'ї Бекхемів. За словами інсайдерів, Девід був розлючений звинуваченнями, озвученими в його бік.