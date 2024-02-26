Ромео Бекхэм расстался со своей девушкой после пяти лет отношений

В последний раз Ромео и Мию видели вместе на церемонии вручения наград British Fashion Awards в Лондоне в декабре прошлого года. С тех пор пара больше не выходила на публику.

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21-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, Ромео, пополнил ряды богатых и завидных холостяков. Парень расстался со своей девушкой Мией Реган, с которой встречался с 2019 года. Об этом он сообщил в сторис Instagram.

"Мы с Муч расстались после 5 лет любви, мы до сих пор очень уважаем друг друга, и у нас до сих пор крепкая дружба, и так будет всегда", – написал Ромео, опубликовав совместное фото.

Ромео Бекхэм сообщил о расставании в соцсети Фото: Instagram romeobeckham

Расставание подтвердила и девушка. Она также обнародовала фото, где позирует вместе с молодым человеком.

"Это Ро, мы выросли друг с другом с 16 лет!! По мере взросления любовь принимает разные формы и пути. В романтическом плане мы не более жесткие, но у нас очень много любви друг к другу… спустя 5 лет мы стали друзьями", – говорится в публикации.

Миа Реган подтвердила, что она и Ромео пошли разными дорогами Фото: MIA REGAN/Instagram

Впервые о том, что у пары не все в порядке, появились после того, как Бекхэм не поздравил Реган с Днем святого Валентина. Он отметил этот праздник в компании своей матери Виктории. Близкие к ним источники утверждают, что Миа съехала из дома, где влюбленные жили вместе.

Недавно Миа поехала одна в Италию, и ее видели без Ромео на показе Missoni во время Недели моды в Милане 24 февраля, всего за несколько часов до того, как стало известно об их расставании февраля.

Как пишет Mirror со ссылкой на свой источник, Реган и Бекхэм действительно поссорились.

"Они жили вместе, но Миа, судя по всему, переехала из того места, где они жили, и осталась с родителями. В прошлом они расставались и снова сходились, но на этот раз все кажется более серьезным. Уход Мии явно указывает на то, что это нечто большее, чем просто размолвка", – заявил инсайдер.

В последний раз их видели вместе на церемонии вручения наград British Fashion Awards в Лондоне в декабре прошлого года.

Ранее Фокус писал, что Ромео повторил модный эксперимент своего отца.