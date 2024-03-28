Девід Бекхем показав підтягнуту фігуру і свої інтенсивні тренування (відео, фото)

Колишній футболіст продемонстрував, як підтримує фізичну форму. Девід, як і його дружина Вікторія, регулярно відвідує тренажерний зал.

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Відомий футболіст Девід Бекхем 27 березня опублікував новий пост у соціальній мережі та поділився інформацією про те, як йому вдається залишатися у формі впродовж багатьох років, повідомляє Рeople.

"Коліно до грудей", — заткнись Боб @mrbobbyrich з волоссям безлад, який зараз важливіший", — підписав він ролик в Instagram у середу, зазначивши тренера, який жартома раніше висміював його інструкції. У кліпі 48-річний Бекхем без футболки в помаранчевих шортах, чорних шкарпетках і яскраво-помаранчевих кедах підтягується на тренажері.

Співвласник футбольного клубу "Інтер Маямі" і його дружина Вікторія Бекхем часто публікують відео своїх тренувань. Незважаючи на те, що 49-річна модельєрка зараз проходить лікування після травми ноги, вона все ж з'являється в тренажерному залі.

Раніше цього тижня поп-зірка показала, який чудовий подарунок отримала від коханого. Девід подарував Вікторії спеціальний самокат-ходунки, щоб допомогти їй пересуватися зі зламаною ногою.

Вікторія Бекхем Фото: instagram.com/victoriabeckham

Минулого місяця Вікторія невдало впала під час домашнього тренування і травмувала ногу. Після цього, на багатьох заходах зірка з'являлася на милицях. "Найкращий подарунок, який коли-небудь купував мені мій чоловік!!!", — написала Вікторія. Самокат призначений для того, щоб уникнути необхідності використовувати милиці або переносити вагу на ногу.

Раніше Девід Бекхем розповів, чому одружився з Вікторією Бекхем. Вікторія і Девід уклали шлюб на розкішній церемонії в Ірландії 4 липня 1999 року. У пари четверо дітей: троє синів і дочка.