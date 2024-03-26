Виктория Бекхэм получила в подарок от мужа самокат-ходунки за 300 фунтов (фото)

В прошлом месяце Виктория неудачно упала во время домашней тренировки и травмировала ногу. После этого, на многих мероприятиях звезда появлялась на костылях.

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Муж британской певицы и модельера Виктории Бекхэм знаменитый футболист Дэвид купил ей самокат-ходунки, чтобы помочь ей передвигаться со сломанной ногой. 49-летняя модельер носит специальные ботинки с тех пор, как в феврале получила травму и в понедельник, 25 марта, в Instagram-stories она рассказала о продуманном подарке от Дэвида, сообщает Daily Mail.

Знаменитость поделилась видео, на котором 48-летний Дэвид настраивает самокат. Виктория объяснила, что это средство для передвижения стоимостью 300 фунтов стерлингов (14 905 грн — ред.) под названием KneeRover предназначено для того, чтобы удерживать ее ногу на специальной подставке во время движения.

"Хорошо, Дэвид купил мне самокат, чтобы попытаться сохранить мою ногу, заживление которой занимает много времени. Поэтому он купил мне этот маленький велосипед с корзиной", — сказала она. "Не какой-нибудь велосипед. Он называется KneeRover", — перебил Дэвид.

Самокат с мягкой платформой, предназначенной для того, чтобы водитель мог опираться на колено, чтобы избежать необходимости использовать костыли или переносить вес на ногу, поставляется со звонком и подстаканником для напитков.

Модельер Виктория Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Когда я выйду за угол, будет звонок. Я могу развивать большую скорость, не правда ли, дорогой?", — сказала Виктория. "Колокольчик для красавицы", — пошутил ее муж Дэвид.

На видео Дэвид, одетый в спортивные штаны Celine и черную футболку, добавляет насадки к велосипеду, чтобы его жена могла его использовать.

Восхищаясь своим подарком, Виктория поделилась его фотографией с подписью: "Аксессуары бесконечны. Подумай, сколько вина я могу поместить в эту корзину.

Самокат для Виктории Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham

На другом снимке, где модельер одета в футболку, леггинсы, кроссовок и специальный ботинок, она написала: "Лучший подарок, который когда-либо покупал мне мой муж!!!".

Напомним, 2 марта сообщалось, что Виктория Бекхэм вышла на подиум на костылях. Показ "перчинки" едва не сорвали активисты PETA. Но Виктория не позволила травме и протестам испортить ее "большой вечер".