Виктория Бекхэм вышла на подиум на костылях

Показ "перчинки" едва не сорвали активисты PETA. Но Виктория не позволила травме и протестам испортить ее "большой вечер".

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Виктория Бекхэм не позволила костылям или протестующим испортить ее большой вечер, поскольку ее поддержала большая часть ее знаменитой семьи во время показа на Неделе моды в Париже. Бывшая 49-летняя Spice Girl, которая недавно повредила лодыжку во время тренировки в тренажерном зале, появилась на подиуме на костылях и поблагодарила гостей и свою семью. Об этом пишет Daily Mail.

Активисты PETA устроили хаос, когда вышли на подиум, размахивая плакатами с надписями "Вива веганская кожа" и "животные — это не ткань".

Известно, что Виктория Бекхэм использует кожу в одежде и аксессуарах своего бренда, а также ее бренд выпускает сумки из телячьей кожи.

Показ Виктории Бекхэм

Прямая трансляция шоу также была прервана, а позже модель была снята на видео, когда она второй раз шла по подиуму после того, как протестующие были удалены охраной.

Бывшая Spice Girl вышла на подиум в финале показа на костылях. Она недавно повредила лодыжку во время тренировки в тренажерном зале. Виктория была тронута и послала воздушные поцелуи своим близким и родным, присутствовавшим на мероприятии.

Виктория Бекхэм на показе своего бренда Фото: Getty Images

Ее муж Дэвид сидел в первом ряду рядом с дочерью Харпер, сыновьями Крузом, Бруклином и невесткой Николой Пельц. Дэвид и Круз Бекхэм сидели с Анной Винтур из Vogue.

Примечательно, что отсутствовал 21-летний сын Ромео, который не смог присоединиться к семье и, по-видимому, остался в Лондоне после расставания с подругой Мией Риган.

Викторию встретили аплодисментами, когда она появилась перед шоу, продемонстрировав невероятно шикарную фигуру в черном топе без рукавов и широких брюках.

Ходили слухи, что актриса Никола Пельтц выйдет на подиуме, после того, как ее видели на примерке вместе со свекровью.

Тем не менее, Никола была замечена с Бруклином незадолго до начала шоу в пятницу вечером, когда они позже сидели вместе в первом ряду. Никола была в платье, авторства Виктории, также, как и 12-летняя Харпер, которая примерила оригинальный черный наряд.

Бруклин, Харпер и Никола Пельтц Фото: Getty Images

Мать Дэвида Сандра Джорджина Уэст также пришла поддержать невестку Викторию.

Это произошло вскоре после того, как стало известно, что Виктория поклялась продолжать работать с бывшей девушкой своего сына Ромео Мией Риган, с которой он расстался в начале месяца после пятилетнего временного романа.

Напомним, Мия и Ромео Бекхэм расстались. Но Виктория до сих пор "очень близка" с Мией, которая какое-то время была ее музой в модном бизнесе.

Модель носила вещи бренда Виктории и рекламировала их в социальных сетях, а источники, близкие к семье, говорят, что она будет продолжать это делать.

"Виктория это понимает: они молодая пара, и, конечно, была вероятность, что они не останутся вместе навсегда, но у нее свои отношения с Мией, и обе женщины по-прежнему будут работать вместе в будущем", — сообщил инсайдер.