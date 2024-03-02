Вікторія Бекхем вийшла на подіум на милицях

Показ "перчинки" ледь не зірвали активісти PETA. Але Вікторія не дозволила травмі та протестам зіпсувати її "великий вечір".

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Вікторія Бекхем не дозволила милицям або протестувальникам зіпсувати її великий вечір, оскільки її підтримала більша частина її знаменитої родини під час показу на Тижні моди в Парижі. Колишня 49-річна Spice Girl, яка нещодавно пошкодила щиколотку під час тренування в тренажерному залі, з'явилася на подіумі на милицях і подякувала гостям і своїй родині. Про це пише Daily Mail.

Активісти PETA влаштували хаос, коли вийшли на подіум, розмахуючи плакатами з написами "Віва веганська шкіра" і "тварини — це не тканина".

Відомо, що Вікторія Бекхем використовує шкіру в одязі та аксесуарах свого бренду, а також її бренд випускає сумки з телячої шкіри.

Показ Вікторії Бекхем

Пряму трансляцію шоу також було перервано, а пізніше модель зняли на відео, коли вона вдруге йшла подіумом після того, як протестувальників видалила охорона.

Колишня Spice Girl вийшла на подіум у фіналі показу на милицях. Вона нещодавно пошкодила щиколотку під час тренування в тренажерному залі. Вікторія була зворушена і надіслала повітряні поцілунки своїм близьким і рідним, присутнім на заході.

Вікторія Бекхем на показі свого бренду Фото: Getty Images

Її чоловік Девід сидів у першому ряду поруч із донькою Гарпер, синами Крузом, Брукліном і невісткою Ніколою Пельц. Девід і Круз Бекхем сиділи з Анною Вінтур з Vogue.

Примітно, що був відсутній 21-річний син Ромео, який не зміг приєднатися до сім'ї і, мабуть, залишився в Лондоні після розставання з подругою Мією Ріган.

Вікторію зустріли оплесками, коли вона з'явилася перед шоу, продемонструвавши неймовірно шикарну фігуру в чорному топі без рукавів і широких штанах.

Ходили чутки, що актриса Нікола Пельтц вийде на подіум, після того, як її бачили на примірці разом зі свекрухою.

Проте, Нікола була помічена з Брукліном незадовго до початку шоу в п'ятницю ввечері, коли вони пізніше сиділи разом у першому ряду. Нікола була в сукні, авторства Вікторії, так само, як і 12-річна Гарпер, яка приміряла оригінальне чорне вбрання.

Бруклін, Гарпер і Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Мати Девіда Сандра Джорджина Вест також прийшла підтримати невістку Вікторію.

Це сталося незабаром після того, як стало відомо, що Вікторія присягнулася продовжувати працювати з колишньою дівчиною свого сина Ромео Мією Ріган, з якою він розлучився на початку місяця після п'ятирічного тимчасового роману.

Нагадаємо, Мія і Ромео Бекхем розлучилися. Але Вікторія досі "дуже близька" з Мією, яка якийсь час була її музою в модному бізнесі.

Модель носила речі бренду Вікторії і рекламувала їх у соціальних мережах, а джерела, близькі до сім'ї, кажуть, що вона й далі це робитиме.

"Вікторія це розуміє: вони молода пара, і, звісно, була ймовірність, що вони не залишаться разом назавжди, але у неї свої стосунки з Мією, і обидві жінки, як і раніше, працюватимуть разом у майбутньому", — повідомив інсайдер.