Виктория Бекхэм, несмотря на сломанную ногу, продолжает ходить в тренажерный зал (фото)
Знаменитость постоянно поддерживает ее семья. На Неделе моды в Париже Виктория Бекхэм не позволила костылям или протестующим испортить ее большой вечер.
Британская актриса, певица и модельер Виктория Бекхэм сломала ногу в спортзале в День святого Валентина, но это не помешало ей вернуться на очередную тренировку, сообщает Daily Mail.
48-летняя любительница фитнеса выглядела невероятно, когда во вторник, 5 марта, позировала в спортивном лифе и леггинсах, делая селфи перед зеркалом. Сторис звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Она написала: "Не могу удержать себя".
Журналисты задаются вопросом, какую тренировку Виктория может выполнять с ногой в специальном медицинском корсете? Они считают, что Виктории следует больше отдыхать и предполагают, что она хотела поработать над верхней частью тела.
Сообщение звезды появилось после того, как Дэвид нес Викторию на ее показе на Неделе моды в Париже в пятницу, когда она с трудом передвигалась на костылях. Бывший футболист Дэвид заявил, что он "так гордится" Викторией после того, как она не позволила своей травме испортить ее модный показ.
"Я так горжусь тобой по многим причинам, в этом сезоне тебе многое пришлось испытать. Но ты снова просто сделала то, что умеешь лучше всего. Мы любим тебя @victoriabeckham", — написал любящий муж.
В шутливом кадре Дэвид посадил Викторию на спину, держа в руках бутылку шампанского. Модельер поблагодарила его за поддержку: "Всегда поддерживает меня (буквально). Я так тебя люблю. Целую".
На Неделе моды в Париже с ней рядом были не только супруг Дэвид, но и их дети: Бруклин, Круз, и Харпер. К семье также присоединилась жена Бруклина Никола Пельц, однако средний сын пары Ромео, 21 год, отсутствовал после его расставания с подругой Мией Риган.
Виктория также поделилась забавным снимком семейного позирования, написав: "Всегда рядом, чтобы поддержать меня, я вас всех так сильно люблю!"
Между тем, шоу не прошло гладко: активисты устроили хаос, выйдя на подиум, размахивая плакатами с надписями "Вива веганская кожа" и "животные – это не ткань". Известно, что бренд VB использует кожу в одежде и аксессуарах, в том числе кожу наппа, сделанную из ягнят. Прямая трансляция шоу была прервана, а позже модель опубликовала видео, когда она второй раз идет по подиуму после того, как протестующих выгнала охрана.
Напомним, 1 марта сообщалось, что Виктория Бекхэм появилась на Неделе моды вместе с дочкой Харпер. Недавно Виктория получила травму в спортзале.