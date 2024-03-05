Вікторія Бекхем, незважаючи на зламану ногу, продовжує ходити в тренажерний зал (фото)

Знаменитість постійно підтримує її родина. На Тижні моди в Парижі Вікторія Бекхем не дозволила милицям чи протестувальникам зіпсувати її великий вечір.

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Британська акторка, співачка і модельєр Вікторія Бекхем зламала ногу в спортзалі в День святого Валентина, але це не завадило їй повернутися на чергове тренування, повідомляє Daily Mail.

48-річна любителька фітнесу мала неймовірний вигляд, коли у вівторок, 5 березня, позувала в спортивному ліфі та легінсах, роблячи селфі перед дзеркалом. Сторіс зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона написала: "Не можу втримати себе".

Вікторія Бекхем Фото: instagram.com/victoriabeckham

Журналісти задаються питанням, яке тренування Вікторія може виконувати з ногою в спеціальному медичному корсеті? Вони вважають, що Вікторії слід більше відпочивати і припускають, що вона хотіла попрацювати над верхньою частиною тіла.

Повідомлення зірки з'явилося після того, як Девід ніс Вікторію на її показі на Тижні моди в Парижі в п'ятницю, коли вона насилу пересувалася на милицях. Колишній футболіст Девід заявив, що він "так пишається" Вікторією після того, як вона не дозволила своїй травмі зіпсувати її модний показ.

Вікторія Бекхем на Тижні моди в Парижі Фото: Getty Images

"Я так пишаюся тобою з багатьох причин, у цьому сезоні тобі багато чого довелося випробувати. Але ти знову просто зробила те, що вмієш найкраще. Ми любимо тебе @victoriabeckham", — написав люблячий чоловік.

У жартівливому кадрі Девід посадив Вікторію на спину, тримаючи в руках пляшку шампанського. Модельєр подякувала йому за підтримку: "Завжди підтримує мене (буквально). Я так тебе люблю. Цілую".

На Тижні моди в Парижі з нею поруч були не тільки чоловік Девід, а й їхні діти: Бруклін, Круз, і Харпер. До сім'ї також приєдналася дружина Брукліна Нікола Пельц, проте середній син пари Ромео, 21 рік, був відсутній після його розставання з подругою Мією Ріган.

Діти та невістка Вікторії Бекхем Фото: Getty Images

Вікторія також поділилася кумедним знімком сімейного позування, написавши: "Завжди поруч, щоб підтримати мене, я вас усіх так сильно люблю!"

Тим часом, шоу не пройшло гладко: активісти влаштували хаос, вийшовши на подіум, розмахуючи плакатами з написами "Віва веганська шкіра" і "тварини — це не тканина". Відомо, що бренд VB використовує шкіру в одязі та аксесуарах, зокрема шкіру наппа, зроблену з ягнят. Пряму трансляцію шоу було перервано, а пізніше модель опублікувала відео, коли вона вдруге йде подіумом після того, як протестувальників вигнала охорона.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що Вікторія Бекхем з'явилася на Тижні моди разом із донькою Гарпер. Нещодавно Вікторія отримала травму в спортзалі.