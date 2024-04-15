"Загроза для бренду": компанія Девіда Бекхема виграла судовий процес на 240 млн фунтів

DB Ventures стежить за найприбутковішими угодами зірки і подала позов до США. Інтернет-продавці були переважно з Азії, тепер їм доведеться сплатити величезний штраф.

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Відомий футболіст Девід Бекхем виграв судовий процес на суму 240 мільйонів фунтів стерлінгів (11 604 000 000 грн — ред.) проти шахраїв, які продавали в інтернеті підроблені продукти його бренду DB Ventures, повідомляє The Sun.

Колишній 48-річний професійний футболіст був втягнутий у судову суперечку з десятками шахраїв, які таємно продавали підроблені товари під його логотипом і отримували величезний прибуток.

Компанія DB Ventures, яка випускає одяг, парфумерію та аксесуари, побачила загрозу своєму бренду. За даними видання, після численних обговорень суд наклав заборону на продаж і заморозив активи шахраїв.

"Їхній продаж становить реальну загрозу для бренду DBV і впливає на стійкість її бізнесу. Це також зачіпає окремих осіб і компанії, які їх мимоволі купують", — йдеться в позові компанії.

DB Ventures найняла фахівців з товарних знаків The Sladkus Law Group і тепер шахраям наказано припинити продажі та відмовитися від усього прибутку. Представник The Sladkus Law Group Джеффрі Сладкус пояснив, що зловмисників "важко відстежити" через невідомі та неправильні адреси або номери телефонів, які вони розміщують у рекламі товарів.

Представник Девіда повідомив журналістам: "Боюся, ми не будемо розкривати інформацію про те, хто є організатором і найбільш високооплачуваним режисером". DB Ventures зажадала до 1,6 мільйона фунтів стерлінгів від кожного зі 150 інтернет-продавців, переважно в Азії, які отримують прибуток від онлайн-продажу підробок.

Нагадаємо, 28 березня Девід Бекхем показав підтягнуту фігуру і свої інтенсивні тренування. Колишній футболіст продемонстрував, як підтримує фізичну форму.