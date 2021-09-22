Дженніфер Лопес показала, як носити сумку за $250 тисяч зі спортивним костюмом

Співачка любить дорогі сумки і вміло поєднує їх не тільки з гламурними нарядами, а й з речами в спортивному стилі.

52-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес давно відома любов'ю до дорогих брендів і часто красується на публіці в речах і з аксесуарами, вартість яких оцінюється в десятки, а то і сотні тисяч доларів. Останній приклад тому — поява знаменитості на студії звукозапису в районі Бербанк у Лос-Анджелесі, пише Daily Mail.

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Лопес вийшла з білого позашляховика в синьому спортивному костюмі і кросівках Nike зі стразами, а в її руках папараці помітили сумочку Hermes Himalaya Birkin 30, вартість якої варіюється від $230 тисяч до $250 тисяч.

[ + – ] Дженніфер Лопес на студії звукозапису в Лос-Анджелесі Фото: Dailymail.co.uk

Волосся співачка зібрала у високий пучок, а свій образ доповнила декількома масивними браслетами із золотом і діамантами та парою сережок-кілець.

Сумка, яку тримала в руках Лопес, є однією з найдорожчих у світі. Вона виготовлена зі шкіри нільського крокодила і декорована деталями з білого золота, а також 245 діамантами. Свою назву вона отримала тому, що відтінок шкіри нагадує схід сонця в Гімалаях.

[ + – ] Сумочка Hermes Himalaya Birkin 30 прикрашена 245 діамантами Фото: Getty Images

У травні 2017 року одна з цих сумок була продана на аукціоні Christie's у Гонконзі за $380 тисяч. Таку дорожнечу представники аукціонного будинку пояснювали чутками про припинення випуску Hermes Himalaya Birkin 30 через їхню дуже високу вартість.

Що ж стосується Дженніфер Лопес, то цей розкішний аксесуар вона неодноразово вигулювала на публіці, підбираючи під нього речі в спортивному стилі. У січні цього року, наприклад, вона з'явилася перед папараці у світлому спортивному костюмі і пуховику в тон, тримаючи в руках цілий статок.

Нагадаємо, Бен Аффлек у нещодавньому інтерв'ю розповів, що його найбільше захоплює в Дженніфер Лопес. Нещодавно актор і співачка вперше з'явилися разом на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю після відновлення роману.