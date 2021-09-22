Дженнифер Лопес показала, как носить сумку за $250 тысяч со спортивным костюмом

Певица любит дорогие сумки и умело сочетает их не только с гламурными нарядами, но и с вещами в спортивном стиле.

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес давно известна любовью к дорогим брендам и часто красуется на публике в вещах и с аксессуарами, стоимость которых оценивается в десятки, а то и сотни тысяч долларов. Последний пример тому – появление знаменитости на студии звукозаписи в районе Бербанк в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.

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Лопес вышла из белого внедорожника в синем спортивном костюме и кроссовках Nike со стразами, а в ее руках папарацци заметили сумочку Hermes Himalaya Birkin 30, стоимость которой варьируется от $230 тысяч до $250 тысяч.

[ + – ] Дженнифер Лопес на студии звукозаписи в Лос-Анджелесе Фото: Dailymail.co.uk

Волосы певица собрала в высокий пучок, а свой образ дополнила несколькими массивными браслетами с золотом и бриллиантами и парой серег-колец.

Сумка, которую держала в руках Лопес, является одной из самых дорогих в мире. Одна сделана из кожи нильского крокодила и декорирована деталями из белого золота, а также 245 бриллиантами. Свое название она получила потому, что оттенок кожи напоминает восход солнца в Гималаях.

[ + – ] Сумочка Hermes Himalaya Birkin 30 украшена 245 бриллиантами Фото: Getty Images

В мае 2017 года одна из этих сумок была продана на аукционе Christie's в Гонконге за $380 тысяч. Такую дороговизну представители аукционного дома объясняли слухами о прекращении выпуска Hermes Himalaya Birkin 30 из-за их очень высокой стоимости.

Что же касается Дженнифер Лопес, то этот роскошный аксессуар она неоднократно выгуливала на публике, подбирая под него вещи в спортивном стиле. В январе этого года, например, она появилась перед папарацци в светлом спортивном костюме и пуховике в тон, держа в руках целое состояние.

Напомним, Бен Аффлек в недавнем интервью рассказал, что его больше всего восхищает в Дженнифер Лопес. Недавно актер и певица впервые появились вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля после возобновления романа.