Бен Аффлек рассказал, что его восхищает в Дженнифер Лопес

По словам актера, в истории не так много таких людей, как Джей Ло.

Оскароносный американский актер и режиссер Бен Аффлек, который после 17 лет после разрыва снова встречается с актрисой и певицей латиноамериканского происхождения Дженнифер Лопес, заявил, что он в восторге от того, какое влияние Джей Ло оказывает на мир. Об этом он рассказал в первом совместном с Лопес интервью ресурсу Adweek.

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"В лучшем случае, как режиссер, я могу снимать фильмы, которые трогают людей. Дженнифер вдохновила огромное количество людей почувствовать, что они заняли свое место в этой стране", – отметил он, подчеркнув, что его возлюбленная стала примером для подражания для цветных женщин в шоу-бизнесе.

По его словам, подобное удалось сделать лишь немногим людям в истории:

"Все, что я могу вам сказать, это то, что я воочию убедился в том, какое значение имеет репрезентация, потому что я снова и снова, снова и снова, и снова и снова видел, как цветные женщины подходят к Дженнифер и рассказывают ей, как она стала для них примером требовательной и преуспевающей женщины".

Журналисты издания уточняют, что 52-летняя Лопес и ее благотворительный проект Limitless Labs сотрудничают с Goldman Sachs и его программой "10 000 малых предприятий" в поддержку предпринимателей из Латинской Америки.

После посещения Венецианского кинофестиваля с Аффлеком в начале этого месяца, где пара совершила грандиозное возвращение на красную ковровую дорожку, Джей Ло похвалила своего бойфренда в социальных сетях за его новый фильм "Последняя дуэль".

"Я так прекрасно провела время! И я так рада, что вы, ребята, посмотрите этот фильм! Это первый сценарий, который Мэтт (Деймон) и Бен написали вместе с Николь Холофсенер со времен "Умницы Уилла Хантинга"! И это потрясающе! Игра всего состава просто фантастическая", – подписала она видеоролик в соцсети.

Лопес и Аффлек снова начали встречаться в апреле, вскоре после того, как певица разорвала помолвку с экс-бейсболистом Алексом Родригесом. На свой день рождения артистка опубликовала фото поцелуя с Беном, а недавно пара появилась вместе на красной дорожке.