Бен Аффлек розповів, що його захоплює в Дженніфер Лопес

За словами актора, в історії небагато таких людей, як Джей Ло.

Оскароносний американський актор і режисер Бен Аффлек, який після 17 років після розриву знову зустрічається з актрисою і співачкою латиноамериканського походження Дженніфер Лопес, заявив, що він у захваті від того, як впливає Джей Ло на світ. Про це він розповів у першому спільному з Лопес інтерв'ю ресурсу Adweek.

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"У кращому разі, як режисер я можу знімати фільми, які чіпають людей. Дженніфер надихнула величезну кількість людей відчути, що вони посіли своє місце в цій країні", — зазначив він, підкресливши, що його кохана стала прикладом наслідування для кольорових жінок у шоу-бізнесі.

За його словами, подібне вдалося зробити лише небагатьом людям в історії:

"Усе, що я можу вам сказати, це те, що я на власні очі переконався в тому, яке значення має репрезентація, тому що я знову і знову, знову і знову, і знову і знову бачив, як кольорові жінки підходять до Дженніфер і розповідають їй, як вона стала для них прикладом вимогливої жінки, яка процвітає".

Журналісти видання уточнюють, що 52-річна Лопес і її благодійний проект Limitless Labs співпрацюють з Goldman Sachs і його програмою "10 000 малих підприємств" на підтримку підприємців з Латинської Америки.

Після відвідин Венеційського кінофестивалю з Аффлеком на початку цього місяця, де пара зробила грандіозне повернення на червону килимову доріжку, Джей Ло похвалила свого бойфренда в соціальних мережах за його новий фільм "Остання дуель".

"Я так прекрасно провела час! І я так рада, що ви, приятелі, подивитеся цей фільм! Це перший сценарій, який Метт (Деймон) і Бен написали разом з Ніколь Голофсенер з часів "Розумника Вілла Гантінґа"! І це приголомшливо! Гра всього складу просто фантастична", — підписала вона відеоролик у соцмережі.

Лопес і Аффлек знову почали зустрічатися у квітні, незабаром після того, як співачка розірвала заручини з ексбейсболістом Алексом Родрігесом. На свій день народження артистка опублікувала фото поцілунку з Беном, а нещодавно пара з'явилася разом на червоній доріжці.