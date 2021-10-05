Тренды осени 2021. Дженнифер Лопес показала самую стильную сумку октября
Певица подхватила модную, и, что самое главное, экологичную тенденцию, представив сумку из искусственного материала.
Меховая сумка – один из трендов этой осени. Многие дизайнеры представили ее в своих осенне-зимних коллекциях, а теперь вот и американская певица Дженнифер Лопес подхватила модную тенденцию.
Совместно с брендом Coach 52-летняя певица и актриса создала коллекцию теплой одежды, в которой свое место нашла и меховая сумка. Как видно на фотографиях, опубликованных знаменитостью в Instagram, она предлагает носить меховую сумку на цепочке под спортивный костюм с жилеткой из искусственного меха.
На сайте бренда такая сумочка стоит $316,80.
Вся коллекция Jennifer Lopez x Coach появится в продаже с 6 октября.
Отметим, что певица, которая ранее не раз была замечена в изделиях из натурального меха и кожи, подхватила тенденцию отказа от вещей, сделанных из кожи убитых животных. О том, что в новых коллекциях не будет натурального меха, уже заявили ряд мировых брендов, а Gucci еще несколько лет назад отказались от него.
Ранее мы писали о том, что модный дом Balenciaga вернул к жизни популярную оверсайз-сумку. Один из вариантов модных сумок осени 2021 продемонстрировала британская экс-певица, а нынче известный дизайнер Виктория Бекхэм. Что касается Джей Ло, то совсем недавно она показала, как носить со спортивным костюмом сумку за $250 тысяч.