Модные тренды зимы 2022. Какие 10 вещей необходимы в гардеробе

Наличие этих вещей поможет пережить холода с максимальным комфортом.

Несмотря на то, что зима уже перешагнула экватор, впереди – самые холодные дни, которые, как правило, приходятся на конец января и февраль. А это значит, что к ним нужно подходить во всеоружии и иметь теплые вещи на случай крепких морозов. Что же не помешает иметь в гардеробе в ближайшие недели?

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Капор

Этот снова вернувшийся в моду головной убор – не только стильная вещь, но и прекрасно защищает голову и шею от холода. Кашемировый, вязаный, на флисе, он прекрасно согреет и покажет, что его хозяйка "на стиле", поскольку он весьма моден среди модных блогеров Instagram.

[ + – ] Капор – вещь, которая согревает и голову, и шею

Трикотажный костюм

Теплый костюм из трикотажа уютных бежевых оттенков или традиционно темный (для любителей практичности и классики) – незаменимая вещь в зимнем гардеробе. Кардиган в паре с брюками будет хорошим вариантом для выхода на улицу. Правда, без верхней одежды не обойтись.

[ + – ] Трикотажный костюм

Дубленка

Дубленка, натуральная или из эко-материалов – теплая и стильная альтернатива пуховикам, которая подходит под все, начиная от спортивных костюмов и заканчивая элегантными платьями и длинными юбками. В этом сезоне стилисты предлагают множество вариантов этого предмета верхней одежды. Поэтому даже самые взыскательные модницы смогут найти что-то для себя.

[ + – ] Дубленка – незаменимая вещь в сильные морозы

Варежки или перчатки

В морозы без перчаток не обойтись. Выбор огромен, поскольку в моде как "бабушкины" вязаные рукавицы, так и элегантные перчатки из кашемира, кожи, замши. Стилисты рекомендуют выбирать яркие оттенки, чтобы придать красок даже самому пасмурному дню.

[ + – ] Уютные яркие перчатки станут акцентом в зимнем образе

Яркий жакет

Зима иногда все же балует плюсовой температурой в наших широтах, поэтому не будет лишним иметь в запасе шерстяный жакет. Желательно – ярких расцветок.

[ + – ] Яркий жакет для пасмурной семьи

Дутая жилетка

Эта вещь более чем универсальна. В холодную морозную погоду она отлично подойдет под пальто или пуховик оверсайз, дополнительно согревая, а весной станет отдельным предметом гардероба.

[ + – ] Дутая жилетка может быть отдельным предметом гардероба и дополнительным утеплением под верхнюю одежду

Свитер на молнии

Свитер с высоким воротником на молнии – еще один необходимый предмет в гардеробе, поскольку его можно одеть как на водолазку или тонкий свитер, так и носить сам по себе.

[ + – ] Свитер на молнии – стильно и тепло

Дутые сапоги

Дутые сапоги ярких расцветок – хит этой зимы, поэтому не лишним будет иметь парочку модной обуви в запасе.

[ + – ] Популярные в 90-ых, дутые сапоги снова вернулись в моду

Меховая шапка или панама

Меховые панамы уже не первый сезон на пике моды, а самые известные представительницы шоу-бизнеса с удовольствием носят меховые панамы от украинского дизайнера Руслана Багинского. Это не только стильно, то тепло и практично.

[ + – ] Меховая панама согреет даже в самый сильный мороз

Меховая сумочка

Тренд сезона – меховая небольшая сумочку, в которую поместятся телефон, деньги и наушники. Еще Дженнифер Лопес показывала, с чем носить этот аксессуар. Также он наблюдается в гардеробах многих Instagram-знаменитостей.

Напомним, как выглядит идеальная белая рубашка для базового гардероба.