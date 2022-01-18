Модные тренды зимы 2022. Какие 10 вещей необходимы в гардеробе
Наличие этих вещей поможет пережить холода с максимальным комфортом.
Несмотря на то, что зима уже перешагнула экватор, впереди – самые холодные дни, которые, как правило, приходятся на конец января и февраль. А это значит, что к ним нужно подходить во всеоружии и иметь теплые вещи на случай крепких морозов. Что же не помешает иметь в гардеробе в ближайшие недели?
Капор
Этот снова вернувшийся в моду головной убор – не только стильная вещь, но и прекрасно защищает голову и шею от холода. Кашемировый, вязаный, на флисе, он прекрасно согреет и покажет, что его хозяйка "на стиле", поскольку он весьма моден среди модных блогеров Instagram.
Трикотажный костюм
Теплый костюм из трикотажа уютных бежевых оттенков или традиционно темный (для любителей практичности и классики) – незаменимая вещь в зимнем гардеробе. Кардиган в паре с брюками будет хорошим вариантом для выхода на улицу. Правда, без верхней одежды не обойтись.
Дубленка
Дубленка, натуральная или из эко-материалов – теплая и стильная альтернатива пуховикам, которая подходит под все, начиная от спортивных костюмов и заканчивая элегантными платьями и длинными юбками. В этом сезоне стилисты предлагают множество вариантов этого предмета верхней одежды. Поэтому даже самые взыскательные модницы смогут найти что-то для себя.
Варежки или перчатки
В морозы без перчаток не обойтись. Выбор огромен, поскольку в моде как "бабушкины" вязаные рукавицы, так и элегантные перчатки из кашемира, кожи, замши. Стилисты рекомендуют выбирать яркие оттенки, чтобы придать красок даже самому пасмурному дню.
Яркий жакет
Зима иногда все же балует плюсовой температурой в наших широтах, поэтому не будет лишним иметь в запасе шерстяный жакет. Желательно – ярких расцветок.
Дутая жилетка
Эта вещь более чем универсальна. В холодную морозную погоду она отлично подойдет под пальто или пуховик оверсайз, дополнительно согревая, а весной станет отдельным предметом гардероба.
Свитер на молнии
Свитер с высоким воротником на молнии – еще один необходимый предмет в гардеробе, поскольку его можно одеть как на водолазку или тонкий свитер, так и носить сам по себе.
Дутые сапоги
Дутые сапоги ярких расцветок – хит этой зимы, поэтому не лишним будет иметь парочку модной обуви в запасе.
Меховая шапка или панама
Меховые панамы уже не первый сезон на пике моды, а самые известные представительницы шоу-бизнеса с удовольствием носят меховые панамы от украинского дизайнера Руслана Багинского. Это не только стильно, то тепло и практично.
Меховая сумочка
Тренд сезона – меховая небольшая сумочку, в которую поместятся телефон, деньги и наушники. Еще Дженнифер Лопес показывала, с чем носить этот аксессуар. Также он наблюдается в гардеробах многих Instagram-знаменитостей.
Напомним, как выглядит идеальная белая рубашка для базового гардероба.