Модные тренды 2022. Как выглядит идеальная белая рубашка для базового гардероба (видео)

Стилисты предлагают носить белую рубашку оверсайз с брюками, юбками и даже поверх платья.

Белая рубашка – одна из самых универсальных и главных вещей базового гардероба, которая позволяет создать самые разнообразные ансамбли, начиная от делового и заканчивая стильным повседневным образом. Никуда не денется ее популярность и в этом сезоне, что красноречиво дал понять дизайнер Раф Симмонс, представив этот предмет одежды в своей последней коллекции весна-лето 2022.

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Он предлагает модницам обзавестись белой рубашкой свободного кроя. В новой коллекции он поиграл с фасоном и представил гипертрофированный оверсайз, где рукава существенно длиннее, чем руки.

[ + – ] Коллекция Рафа Симонса весна-лето 2022

Те, кто не может или не хочет раскошелиться на дизайнерскую рубашку, могут найти аналог в мужских отделах, где вероятность найти нечто подобное стопроцентная, но стоит учитывать один момент: в классических мужских рубашках – жесткий воротник.

[ + – ] Один из примеров образа для улицы с белой рубашкой

С чем же носить такие рубашки? Стилисты предлагают сочетать ее с платьем без рукавов в теплое время года, а в холодную погоду она красиво будет смотреться, если поверх нее надеть свободный свитер или жилетку.

[ + – ] Рубашка оверсайз в сочетании с юбкой и жилеткой

Белая рубашка подходит и к юбкам разной длины – от мини до миди.

[ + – ] Оригинальный способ сочетания белой рубашки и юбки

В моде остается и классический вариант "рубашка+джинсы". Если рубашка сшита из плотного хлопка, который дает объем, лучше сочетать ее с узкими джинсами, легинсами или брюками. Причем особенно хорошо сорочка будет смотреться навыпуск или небрежно заправленной за пояс.

Однако не менее эффектно она выглядит заправленной в широкие джинсы с высокой посадкой, придавая образу хрупкости и женственности. Правда, стоит позаботиться о правильной обуви, а это – сапоги или туфли на высоком каблуке.

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