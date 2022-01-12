Тренды 2022. Как выглядит самая модная пижама для улицы от Victoria Beckham за 19 тыс. грн

Пижамы из одежды для сна и отдыха превратились в полноценный аутфит для выхода на улицу во времена пандемии.

Пижамы, которые стали неотъемлемой частью гардероба для тысяч людей во время карантина из-за коронавируса, из одежды для сна превратились в полноценные комплекты для выхода в свет. И, похоже, своих позиций этот предмет гардероба сдавать не собирается, что наглядно продемонстрировала бывшая певица, а сейчас – известный дизайнер Виктория Бекхэм.

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На своей странице в Instagram жена Дэвида Бекхэма опубликовала фото и видео, на котором модель Изабель Грутман позирует в зеленой пижаме оверсайз с накладными карманами на брюках, разрисованной белыми рыбками кои, символом удачи в Китае и Японии, который является ключевым мотивом последней коллекции бренда Victoria Beckham под названием Pre Spring Summer 2022. Образ для прогулок дополнили оранжевая сумочка, белые кроссовки и солнцезащитные очки. Стоимость пижамы из 100% шелкового твила – 19 200 грн..

[ + – ] Изабелла Грутман в модной пижаме сезона весна-лето 2022

"Я хочу быть такой шикарной и крутой каждый день в своей жизни", – подписала снимки Грутман у себя на странице.

[ + – ] Пижама стоит 19 200 грн Фото: victoriabeckham.com

Ставку на пижамы делает не только Виктория Бекхэм. Например, Dior выпустил линейку аналогичных вещей, которые пользуются большой популярностью у звезд. Например, Анджелина Джоли была замечена в пижамных брюках бренда стоимостью $1650 во время шопинга.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм рассказала своим подписчикам, какие свитера будут модными зимой и представила три варианта собственного дизайна.