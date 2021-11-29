Анджелина Джоли появилась на прогулке с дочерьми в пижамных брюках за $1650

Шелковые пижамные брюки Анджелина Джоли сочетала с пальто из верблюжьей шерсти модного оттенка.

46-летняя американская актриса Анджелина Джоли, сверкающая на красных дорожках в ярких и запоминающихся образах, в повседневной жизни отдает предпочтение максимально расслабленному стилю, что очередной раз подтвердила во время похода за кофе со своими дочерьми Захарой и Вивьен в Лос-Анджелесе, попавшись на глаза вездесущим папарацци.

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Знаменитость прогулялась по улицам города в белой футболке, белых шелковых пижамных штанах с черным рисунком из коллекции Dior Chez Moi стоимостью $1647, шлепанцах, а поверх накинула пальто из верблюжьей шерсти карамельного цвета, дополнив образ сумкой в тон верхней одежды.

Ее дочери оделись не менее демократично. Так, 16-летняя Захара нарядилась в желтый топ на тонких бретелях, черные брюки и белые кроссовки, а 13-летняя Вивьен гуляла в светлом худи, рваных джинсах и вьетнамках. Все три были в защитных масках на лице.

[ + – ] Анджелина Джоли с дочерьми Вивьен и Захарой

Возвращаясь к пижамным брюкам, в которых Джоли прогуливалась среди бела дня, отметим, что коллекция была создана Марией Грацией Кьюри в период изоляции и демонстрирует новое прочтение того, какой должна быть домашняя одежда. По замыслу креативного директора Dior, она "прославляет эстетику жизни".

Вещи украшены рисунками римского художника Пьетро Руффо, ставшими данью уважения энтузиасту таро и астрологии Мушу Дио. Мотивы карт сочетаются с созвездиями, небом, землей, континентами, флорой и фауной, что и перенесено на ткань. Кроме того, на ней есть принт Toile de Jouy, являющийся одним из кодов этого дома моды.

В капсульную коллекцию вошли пижамы, бралеты, шорты, мюли, штаны, халаты, пижамные куртки, майки и накидки, которые одинаково подходят как для домашнего времяпрепровождения, так и для прогулок.

Напомним, дочь Анджелины Джоли Шайло снова сменила платья и сарафаны на "пацанские" наряды, а также удивила общественность новым талантом.