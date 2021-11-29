Анджеліна Джолі з'явилася на прогулянці з дочками в піжамних штанах за $1650

Шовкові піжамні штани Анджеліна Джолі поєднувала з пальто з верблюжої вовни модного відтінку.

46-річна американська актриса Анджеліна Джолі, яка виблискує на червоних доріжках у яскравих образах, у повсякденному житті віддає перевагу максимально розслабленому стилю, що вчергове підтвердила під час походу за кавою зі своїми дочками Захарою та Вів'єн в Лос-Анджелесі, потрапивши на очі всюдисущим папараці.

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Знаменитість прогулялася вулицями міста в білій футболці, білих шовкових піжамних штанах із чорним малюнком з колекції Dior Chez Moi вартістю $1647, шльопанцях, а поверх накинула пальто з верблюжої вовни карамельного кольору, доповнивши образ сумкою в тон.

Її дочки одягнулися не менш демократично. Так, 16-річна Захара вбралася в жовтий топ на тонких бретелях, чорні штани та білі кросівки, а 13-річна Вів'єн гуляла у світлому худі, рваних джинсах і в'єтнамках. Усі три були в захисних масках на обличчі.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дочками Вів'єн і Захарою

Повертаючись до піжамних штанів, у яких Джолі прогулювалася серед білого дня, зазначимо, що колекція була створена Марією Грацією Кюрі в період ізоляції та демонструє нове прочитання того, яким має бути домашній одяг. За задумом креативної директорки Dior, вона "прославляє естетику життя".

Речі прикрашені малюнками римського художника П'єтро Руффо, які стали пошаною ентузіасту таро й астрології Мушу Діо. Мотиви карт поєднуються з сузір'ями, небом, землею, континентами, флорою та фауною, що й перенесено на тканину. Крім того, на ній є принт Toile de Jouy, який є одним із кодів цього будинку моди.

До капсульної колекції увійшли піжами, браслети, шорти, мюлі, штани, халати, піжамні куртки, майки та накидки, які однаково пасують як для домашнього проведення часу, так і для прогулянок.

Нагадаємо, дочка Анджеліни Джолі Шайло знову змінила сукні та сарафани на "пацанські" вбрання, а також здивувала громадськість новим талантом.