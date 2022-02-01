Модні тренди 2022 року. Стилістка показала 6 ефектних образів для холодного лютого

Багатошарові зимові образи можуть бути не менш цікавими, ніж легкі та зручні весняно-літні ансамблі.

Настання лютого, найхолоднішого місяця зими, — не привід загортатися з ніг до голови в безформні речі, збираючись надвір. Стилістка Яна Платонова запропонувала відразу кілька стильних і ефектних аутфітів, показавши, як багатошаровий образ може бути зручним і комфортним. Пуховик, шуба, пальто чудово поєднуються з брюками, сукнями, костюмами, а в кінці виходить або елегантний діловий образ, або розслаблений повсякденний. Головне – правильно поєднувати верхній одяг із рештою ансамблю.

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Чорний довгий пуховик

Класичний довгий прямий чорний пуховик – напевно, найпоширеніший предмет верхнього одягу в гардеробах через свою універсальність і практичність. Якщо одягнути під нього довгу трикотажну сукню та доповнити ансамбль замшевими черевиками на грубій підошві та рюкзаком, вийде ідеальний образ для походу на пари, у справах або навіть на зустріч із подругами в кафе.

[ + – ] Чорний пуховик як частина ефектного вуличного образу Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

Блакитний пуховик

Для тих, хто любить яскравіші кольори та хоче більше світла в похмурий зимовий день, стилістка рекомендує поєднувати блакитний пуховик середньої довжини зі світлим спортивним костюмом із капюшоном, кросівками на товстій підошві та рюкзаком зі щільної тканини світлих відтінків.

[ + – ] Ансамбль у світлих тонах для холодних днів Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

Пальто в клітку

Для любительок елегантніших образів хорошим буде образ, що складається з пальта в чорно-білу клітинку або з візерунком "гусячі лапки" з відкладним коміром і поясом, сукні міді з деніму, високих чобіт на масивній підошві та замшевій сумочці в тон взуття. Такий аутфіт можна доповнити шийною хусткою або палантином, а також рукавичками.

[ + – ] Класичне пальто в клітинку не варто засувати подалі на антресолі Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

Світла шуба

Світла довга приталена шуба в поєднанні з чорними джинсами та ботильйонами на підборах у тон, доповнена бордовою водолазкою та коричневою сумочкою з натуральної чи штучної шкіри – ідеальний образ для ділової леді, що віддає перевагу демократичній класиці та зручності. З чим носити взимку більш коротку шубу, показала блогер К'яра Ферраньї.

[ + – ] Поєднання шуби, джинсів і взуття на підборах – класичний і стильний хід Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

Шуба з малюнком

Темна шуба з контрастним малюнком "під тигра" в поєднанні з елегантною чорною сукнею довжини міді та коричневими шкіряними чоботями на підборах стане чудовим вибором для тих, хто прагне підкреслити свою жіночність. Образ успішно доповнить сумка-трапеція в тон взуття.

[ + – ] "Тигрова" шуба стане цікавим елементом образу Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

Пальто кемел

Елегантне пальто верблюжого кольору та класичного крою – один із трендів сезону зима 2022. Платонова скомпонувала ансамбль, який найкраще підійде для тих, хто любить непоказну розкіш і завжди прагне мати вигляд на мільйон. Елегантна сукня кремового або кавового відтінку асиметричного крою, високі коричневі чоботи на підборах та елегантна сумочка допоможуть створити образ мрії. До речі, нещодавно Кейт Міддлтон продемонструвала цікавий образ у схожому пальті та сукні міді.

[ + – ] Пальто відтінку кемел – тренд сезону Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

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