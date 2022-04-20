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Після чуток про розставання. Ріанна та A$AP Rocky відпочивають на пляжі (фото)

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Ріанна та A$AP Rocky, Ріанна та A$AP Rocky розсталися, Ріанна та A$AP Rocky на Барбадосі, образи вагітної Ріанни
Фото: Getty Images | Ріанна та A$AP Rocky

Напередодні з'явилася інформація про розставання зіркової пари.

Вагітна співачка Ріанна та її коханий, репер A$AP Rocky відпочивають разом на Барбадосі — батьківщині артистки. Про це пише TMZ.

Після чуток про розставання закохана пара, яка чекає на народження своєї першої дитини, проводить разом час на березі Карибського моря.

Як відомо, A$AP Rocky в білій футболці та синіх шортах Adidas катався на гідроциклі, а вагітна Ріанна разом зі своєю родиною відпочивала на березі та спостерігала за коханим.

Вагітна Ріанна з родиною та A$AP Rocky відпочивають на Барбадосі

34-річна барбадоська співачка обрала для відпочинку червоне бікіні та трикотажну мініспідницю. Доповнили образ золоті ланцюги та сережки. Волосся вагітна зірка зібрала в пучок.

Зазначимо, що вже в травні Ріанна народить свою першу дитину. Повідомлялося, що це буде дівчинка. А згодом вони з A$AP Rocky зіграють весілля.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про розставання Ріанни та її бойфренда через те, що A$AP Rocky зрадив свою вагітну кохану з відомою дизайнеркою Голлівуду Аміною Муадді.

Також Фокус пильно стежив за кожним модним "вагітним" виходом 34-річної Ріанни, яка поставила собі за мету кардинально змінити моду для вагітних своїми провокативними образами.