Ріанна та A$AP Rocky розійшлися — ЗМІ

Пара очікує на народження свого первістка.

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Барбадоська співачка Ріанна та її коханий, репер A$AP Rocky, розійшлися. Про це повідомляє Marca.

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Першоджерелом цієї інформації став твіт Kurrco, у якому зазначено, що зіркова пара розійшлася через зраду A$AP Rocky з дизайнеркою Аміною Муадді.

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Як відомо, 34-річна Ріанна та Аміна неодноразово співпрацювали, зокрема над роботами капсульних колекцій бренду співачки Fenty. Також послугами дизайнерки користуються багато голлівудських зірок.

Наразі офіційних коментарів щодо інциденту від знаменитостей немає.

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Зазначимо, що Ріанна та її давній друг A$AP Rocky чекають на свою першу дитину. А кожен "вагітний" вихід співачки супроводжується спалахами камер та гучними обговореннями в мережі. Пара не уклала офіційний шлюб, проте ходили чутки, що після народження дитини вони узаконять свої стосунки.

Нагадаємо, на початку 2022 року повідомлялося, що Ріанна та її бойфренд планують весілля. Згодом зіркова пара знялася у "вагітній" фотосесії та зізналася, що очікує на первістка.

Також Фокус писав про зйомку вагітної Ріанни для Vogue. В інтерв'ю для видання співачка розповіла, що вони з A$AP Rocky не планували цю дитину.