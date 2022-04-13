Вагітна Ріанна знялася для Vogue і розповіла про роман з A$AP Rocky

Співачка зараз на третьому триместрі вагітності, але не здає позиції в модній індустрії.

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Ріанна, яка чекає на первістка від свого партнера, репера A$AP Rocky, стала героїнею нового номера американського Vogue. Для обкладинки співачка позувала в мереживному вбранні від Alaïa, а знімки робила легендарна Енні Лейбовіц. Ріанна розповіла про те, як змінилося її життя після вагітності у відвертому інтерв'ю для Vogue.

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Ріанна зізналася, що поки що не помітила в собі якихось особливих змін. Вона не припинила відвідувати світські прийоми і навіть влаштувала революцію у світі нарядів для вагітних: усі її вбрання не приховували, а, навпаки, тільки підкреслювали її стан. Не відмовилася вона і від взуття на високих підборах.

[ + – ] Фотосесія Ріанни для Vogue

"Спочатку я чекала якихось чарівних змін, але насправді я залишаюся тією, хто я є", — розповідає співачка, але зізнається, що тепер не може встояти побачивши пончиків із шоколадом і поглинає кілограми мандаринів із сіллю.

"Тільки так їх і треба їсти, ми на Барбадосі беремо фрукти в океан і занурюємо їх у солону воду. Повір мені, це смачно", — каже вона журналісту.

"Коли я дізналася, що вагітна, я подумала про себе: ні за що не піду за покупками ні в який відділ для майбутніх мам. Вибачте, але вбиратися — це дуже весело. Я не дозволю цій частині життя зникнути, тому що моє тіло змінюється. Щоправда мій стиліст у розпачі: адже моє тіло змінюється занадто швидко, але, я думаю, він просто натякає на збільшення зарплати", — зізнається Ріанна.

Прокоментувала знаменитість й одне з найвірусніших нарядів, яке обговорювали всі, — прозора сукня Dior, в якій вона з'явилася на показі модного будинку в Парижі.

"Для мене ця сукня насправді найбільше схожа на одяг для вагітних серед того, що я колись носила. До того моменту ми не зверталися до образу леді. Тож я подумала: "Давай зробимо леді!" — розповіла Ріанна.

За свою манеру одягатися Ріанну постійно критикують у мережі, але вона вважає, що не повинна приховувати вагітність.

[ + – ] Фотосесія Ріанни для Vogue

"Я сподіваюся, що ми змогли переглянути те, що вважається "пристойним" для вагітних жінок. Моє тіло зараз проходить неймовірний період, і я не збираюся соромитися цього. Цей час має бути святковим. Чому треба приховувати свою вагітність?" — запитала Ріанна. Вона зізналася, що вагітність не була запланованою, але вона загалом почувається добре і справляється з перепадами настрою.

З A$AP Rocky, батьком її майбутньої дитини, Ріанну довгий час пов'язували дружні стосунки, вони часто виступали разом і під час репетиції саме репер зробив перший крок.

"Він схопив мене за дупу на сцені. Це не було частиною репетиції! Я кажу: "Що ти робиш?!". Мій менеджер потім сказав: "О боже, цей хлопець їй точно подобається, інакше вона ніколи не спустила б це на гальмах", — зізналася Ріанна.

Але все змінилося з початком пандемії коронавірусу, коли світ опинився в ізоляції. Влітку 2020 року вони вдвох вирушили у подорож із Лос-Анджелеса до Нью-Йорка на автобудинку. Пара купувала їжу на заправках і смажили барбекю на дешевому грилі, купленому в супермаркеті. Але вони були щасливі, бо їх не переслідували папараці та юрби шанувальників.

[ + – ] Фотосесія Ріанни для Vogue

"За цей час він став моєю сім'єю. Немає жодної претензійної нісенітниці, ми просто живемо. Я просто відчуваю, що можу все поруч із ним", — розповіла співачка, зізнавшись, що її обранець одразу сподобався її матері, коли вони разом з'їздили на Барбадос.

Вона розповіла, що не планує влаштовувати вечірку, щоб розкрити стать дитини: вони з A$AP Rocky розкажуть про це, коли будуть готові. Але вечірка точно буде, цю подію співачка має намір відсвяткувати із розмахом.