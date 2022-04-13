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Вагітна Ріанна знялася для Vogue і розповіла про роман з A$AP Rocky

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Фото: Instagram/badgalriri

Співачка зараз на третьому триместрі вагітності, але не здає позиції в модній індустрії.

Ріанна, яка чекає на первістка від свого партнера, репера A$AP Rocky, стала героїнею нового номера американського Vogue. Для обкладинки співачка позувала в мереживному вбранні від Alaïa, а знімки робила легендарна Енні Лейбовіц. Ріанна розповіла про те, як змінилося її життя після вагітності у відвертому інтерв'ю для Vogue.

Ріанна зізналася, що поки що не помітила в собі якихось особливих змін. Вона не припинила відвідувати світські прийоми і навіть влаштувала революцію у світі нарядів для вагітних: усі її вбрання не приховували, а, навпаки, тільки підкреслювали її стан. Не відмовилася вона і від взуття на високих підборах.

Фотосесія Ріанни для Vogue

"Спочатку я чекала якихось чарівних змін, але насправді я залишаюся тією, хто я є", — розповідає співачка, але зізнається, що тепер не може встояти побачивши пончиків із шоколадом і поглинає кілограми мандаринів із сіллю.

"Тільки так їх і треба їсти, ми на Барбадосі беремо фрукти в океан і занурюємо їх у солону воду. Повір мені, це смачно", — каже вона журналісту.

"Коли я дізналася, що вагітна, я подумала про себе: ні за що не піду за покупками ні в який відділ для майбутніх мам. Вибачте, але вбиратися — це дуже весело. Я не дозволю цій частині життя зникнути, тому що моє тіло змінюється. Щоправда мій стиліст у розпачі: адже моє тіло змінюється занадто швидко, але, я думаю, він просто натякає на збільшення зарплати", — зізнається Ріанна.

Прокоментувала знаменитість й одне з найвірусніших нарядів, яке обговорювали всі, — прозора сукня Dior, в якій вона з'явилася на показі модного будинку в Парижі.

"Для мене ця сукня насправді найбільше схожа на одяг для вагітних серед того, що я колись носила. До того моменту ми не зверталися до образу леді. Тож я подумала: "Давай зробимо леді!" — розповіла Ріанна.

За свою манеру одягатися Ріанну постійно критикують у мережі, але вона вважає, що не повинна приховувати вагітність.

Фотосесія Ріанни для Vogue

"Я сподіваюся, що ми змогли переглянути те, що вважається "пристойним" для вагітних жінок. Моє тіло зараз проходить неймовірний період, і я не збираюся соромитися цього. Цей час має бути святковим. Чому треба приховувати свою вагітність?" — запитала Ріанна. Вона зізналася, що вагітність не була запланованою, але вона загалом почувається добре і справляється з перепадами настрою.

З A$AP Rocky, батьком її майбутньої дитини, Ріанну довгий час пов'язували дружні стосунки, вони часто виступали разом і під час репетиції саме репер зробив перший крок.

"Він схопив мене за дупу на сцені. Це не було частиною репетиції! Я кажу: "Що ти робиш?!". Мій менеджер потім сказав: "О боже, цей хлопець їй точно подобається, інакше вона ніколи не спустила б це на гальмах", — зізналася Ріанна.

Але все змінилося з початком пандемії коронавірусу, коли світ опинився в ізоляції. Влітку 2020 року вони вдвох вирушили у подорож із Лос-Анджелеса до Нью-Йорка на автобудинку. Пара купувала їжу на заправках і смажили барбекю на дешевому грилі, купленому в супермаркеті. Але вони були щасливі, бо їх не переслідували папараці та юрби шанувальників.

Фотосесія Ріанни для Vogue

"За цей час він став моєю сім'єю. Немає жодної претензійної нісенітниці, ми просто живемо. Я просто відчуваю, що можу все поруч із ним", — розповіла співачка, зізнавшись, що її обранець одразу сподобався її матері, коли вони разом з'їздили на Барбадос.

Вона розповіла, що не планує влаштовувати вечірку, щоб розкрити стать дитини: вони з A$AP Rocky розкажуть про це, коли будуть готові. Але вечірка точно буде, цю подію співачка має намір відсвяткувати із розмахом.