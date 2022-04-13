Беременная Рианна снялась для Vogue и рассказала романе с A$AP Rocky

Певица сейчас уже на третьем триместре беременности, но не сдает позиции в модной индустрии

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Рианна, которая ожидает первенца от своего партнера, рэпера A$AP Rocky, стала героиней нового номера американского Vogue. Для обложки певица позировала в кружевном наряде от Alaïa, а снимки делала легендарная Энни Лейбовиц. Рианна рассказала о том, как изменилась ее жизнь после беременности в откровенном интервью для Vogue.

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Рианна призналась, что пока не заметила в себе каких-то особых перемен. Она не прекратила посещать светские приемы и даже произвела революцию в мире нарядов для беременных: все ее наряды не скрывали, а, напротив, только подчеркивали ее состояние. Не отказалась она и от туфель на высоком каблуке.

[ + – ] Фотосессия Рианны для Vogue

"Сначала я ожидала каких-то волшебных перемен, но на самом деле я остаюсь той, кто я есть", — рассказывает певица, но признается, что теперь не может устоять при виде пончиков с шоколадом и поглощает килограммы мандаринов с солью.

"Только так их и надо есть, мы на Барбадосе берем фрукты в океан и окунаем их в соленую воду. Поверь мне, это вкусно", — говорит она журналисту.

"Когда я узнала, что беременна, я подумала про себя: ни за что не пойду за покупками ни в какой отдел для будущих мам. Извините, но наряжаться — это слишком весело. Я не позволю этой части жизни исчезнуть, потому что мое тело меняется. Правда мой стилист в отчаянии: ведь мое тело меняется слишком быстро, но, я думаю, он просто намекает на прибавку к зарплате", — признается Рианна.

Прокомментировала знаменитость и один из самых вирусных нарядов, который обсуждали все, — прозрачное платье Dior, в котором она появилась на показе модного дома в Париже.

"Для меня это платье на самом деле больше всего похоже на одежду для беременных среди того, что я когда-либо носила. До того момента мы не обращались к образу леди. Так что я подумала: "Давай сделаем леди!", — рассказала Рианна.

За свою манеру одеваться Рианну постоянно критикуют в Сети, но она считает, что не обязана скрывать беременность.

[ + – ] Фотосессия Рианны для Vogue

" Я надеюсь, что мы смогли пересмотреть то, что считается "приличным" для беременных женщин. Мое тело сейчас проходит невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным. Почему надо скрывать свою беременность?", — задалась вопросом Рианна. Она призналась, что беременность не была запланированной, но она, в целом, чувствует себя хорошо и справляется с перепадами настроения.

С A$AP Rocky, отцом ее будущего ребенка, Рианну долгое время связывали дружеские отношения, они часто выступали вместе и во время репетиции именно рэпер сделал первый шаг.

"Он схватил меня за задницу на сцене. Это не было частью репетиции! Я говорю: "Что ты делаешь?!". Мой менеджер потом сказал: "О боже, этот парень ей точно нравится, иначе она никогда не спустила бы это на тормозах", — призналась Рианна.

Но все изменилось с началом пандемии коронавируса, когда мир оказался в изоляции. Летом 2020 года они вдвоем отправились в путешествие из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на автодоме. Пара покупала еду на заправках и жарили барбекю на дешевом гриле, купленном в супермаркете. Но они были счастливы, потому что их не преследовали папарацци и толпы поклонников.

[ + – ] Фотосессия Рианны для Vogue

"За это время он стал моей семьей. Нет никакой претенциозной чуши, мы просто живем. Я просто чувствую, что могу все рядом с ним", — рассказала певица, признавшись, что ее избранник сразу понравился ее матери, когда они вместе съездили на Барбадос.

Она рассказала, что не планирует устраивать вечеринку, чтобы раскрыть пол ребенка: они с A$AP Rocky расскажут об этом, когда будут готовы. Но вечеринка точно будет, это событие певица намерена отпраздновать с размахом.